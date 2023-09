Reggio. Minacce a Klaus Davi, Megale: "Indagini a 360 gradi" - Tempostretto

"Noi stiamo svolgendo tutte le attività necessarie per garantire il suo lavoro e la sua sicurezza come quella di tutti i giornalisti"

REGGIO CALABRIA – “Ci sono stati in verità più episodi che hanno riguardato il giornalista, che ha un modo anche molto coraggioso di svolgere la sua professione. Devo dire che spesso si espone anche a questo tipo di minacce, però è una persona estremamente coraggiosa e noi stiamo svolgendo tutte le attività necessarie per garantire il suo lavoro e la sua sicurezza come quella di tutti i giornalisti. Stiamo indagando su quest’ultimo episodio per cercare di capire in quale contesto può essere maturato, anche perché Davi ha una attività a 360 gradi su tutti gli aspetti devianti della provincia.” E’ quanto ha dichiarato Bruno Megale, questore di Reggio Calabria, nel corso di una intervista, in merito alla busta con proiettile rinvenuta qualche giorno fa davanti a una scuola elementare di Reggio Calabria contenente un bossolo e un foglio con su scritto ‘questo è per Klaus Davi”.