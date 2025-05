Reggio. Nasce “#IoSonoEmozionAbile”, l’emozione come strumento di uguaglianza

L'associazione Emotional & More ha presentato in anteprima nazionale la nuova campagna sociale #IoSonoEmozionAbile

REGGIO CALABRIA – “È stata l’emozione la vera protagonista dell’inaugurazione del nuovo Centro Tecnico Federale FIGC – LND Calabria, intitolato a Simone Neto Dell’Acqua. In questa giornata intensa di sport e memoria, l’associazione Emotional & More ha presentato in anteprima nazionale la nuova campagna sociale #IoSonoEmozionAbile, con la “E” e la “A” maiuscole a sottolineare che Emozione e Abilità sono il cuore dell’inclusione”. La presidente Carmen De Gironimo, durante lo scambio di maglia a centrocampo con il sindaco Giuseppe Falcomatà, ha lanciato un messaggio chiaro: “L’emozione è lo strumento più potente e l’unico che ci rende davvero uguali. Emozionarsi ed emozionare è un diritto e un talento di tutti, con o senza disabilità.”

“Presentarla in un contesto in cui si onorava una giovane vita spezzata e si celebravano i valori dello sport, è stato profondamente simbolico. Ancora più significativo farlo davanti a rappresentanti istituzionali come sindaci, parlamentari, dirigenti FIGC e bambini: ambasciatori ideali di un cambiamento sociale che parte dall’anima. Con #IoSonoEmozionAbile, Reggio Calabria ha scelto anche la via del cuore”.