Reggio. Nelle acque dello Stretto i migliori agonisti di Wing Foil Free Ride - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Arriveranno oggi a Reggio Calabria decine di atleti di Wing Foil Free Ride provenienti da tutta Italia per contendersi sulle acque dello Stretto il titolo del Campionato Italiano Open Gran Prix 500. Da oggi e fino al 17 settembre, grazie al Circolo Velico, organizzatore dell’evento, e al progetto della Regione ‘Calabria Straordinaria’, la città ospiterà una manifestazione di caratura nazionale che coinvolgerà i migliori agonisti di Wing Foil Free Ride. “E’ una sfida che abbiamo accettato volentieri con il fine di inserire nei nostri radar una nuova località in cui poter svolgere eventi di questo tipo – spiega Mirco Babini, presidente della classe kite e wingfoil italiana CKWI – La città di Reggio è molto conosciuta nel mondo della vela, meno nota invece per gli atleti di wing foil e delle nuove discipline volanti”.