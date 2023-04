Reggio. Occupazione abusiva, la polizia locale denuncia sette persone - Tempostretto

"I servizi dicontrollo contro le occupazioni abusive- fanno sapere dal comando Macheda-Marino - continueranno anche nei giorni a seguire"

REGGIO CALABRIA – Agenti della polizia locale, guidata dal comandante Salvatore Zucco, nel corso di una attività di controllo nell’ambito della lotta all’occupazione abusiva di immobili di edilizia residenziale pubblica, in tre distinte attività, sette persone sono state deferite all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva di immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Durante un servizio svolto nella zona nord di Reggio Calabria, in collaborazione con personale della polizia, sono state arrestate tre persone per furto aggravato di energia elettrica. Altre 5 sono state denunciate dai vigili urbani di Viale Aldo Moro per furto aggravato di acqua dalla rete idrica comunale. “I servizi – fanno sapere dal comando Macheda-Marino – continueranno anche nei giorni a seguire”.