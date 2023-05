Reggio. Omicidio Antonio Morelli, ricercato il cognato - Tempostretto

Al culmine della lite il marito della sorella ha esploso un corpo di arma da fuoco contro proprio il Morelli che si è dato poi alla fuga

REGGIO CALABRIA – Si chiama Antonio Morelli, 29 anni, di etnia rom, con precedenti penali, l’uomo ucciso ieri pomeriggio con un colpo di pistola al torace nel Rione Marconi. Antonio Morelli lo ricordiamo è deceduto subito dopo essere stato accompagnato al Gom da una persona che si è poi allontanata. Sul caso indaga il sostituto procuratore della Repubblica, Stefano Musolino, che si é recato sul luogo dell’omicidio per coordinare personalmente l’attività investigativa. Dai primi accertamenti è emerso che l’omicidio sarebbe scaturito in seguito ad una lite avvenuta in mattinata tra la sorella della vittima e il marito. Nel pomeriggio Antonio Morelli, infatti insieme al fratello si è recato sotto casa della sorella, molto probabilmente per dei chiarimenti con il cognato. Ma le cose sono andate diversamente, perché gli animi si sono surriscaldati e ne è nata una discussione, al termine della quale il marito della sorella ha esploso un corpo di arma da fuoco contro proprio il Morelli che si è dato poi alla fuga. L’uomo è adesso ricercato dagli agenti della Squadra Mobile.