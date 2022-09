Reggio. Pellaro, Torna “rEstate in Strada”, da domani al Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere - Tempostretto

"Un altro imperdibile appuntamento con la cultura, l’arte, la storia e la tradizione dei nostri luoghi: cultura, arte, storia e tradizione"

REGGIO CALABRIA _ La seconda tappa di “rEstate in Strada”, in collaborazione con Medicina Solidale Associazione Calabrese di Epatologia onlus, si svolgerà domani 3 settembre a San Filippo di Pellaro, presso il Parco Diffuso della Conoscenza e Del Benessere. Appuntamento alle ore 17.45 per una passeggiata fotografica lungo il torrente Fiumarella con partenza in località Nocille. Contestualmente, è previsto un incontro con l’Associazione culturale “Borgo Nocille”. Alle 18.30 presenteremo la mostra fotografica “‘spremunti”, di Fabio Itri. La montagna reggina è percepita per motivi storico-geografici come una terra marginale, maledettamente ricca di contraddizioni; la medesima marginalità che, in parte, ha contribuito alla sua narrazione per stereotipi. In realtà l’Aspromonte è una storia di fatica e resistenza, come ben raccontano le immagini di questa selezione.

I protagonisti

Fabio Itri, reggino, ha pubblicato le sue foto su Le Monde, National Geographic, Der Spiegel, L’Espresso,

Internazionale, solo per citare alcune delle collaborazioni più significative. La mostra, apprezzatissima nelle sue prime esposizioni, arricchirà gli spazi naturali del parco. Alle ore 19.00 avrà inizio il dibattito su “difesa del territorio e promozione turistica tra sviluppo e sostenibilità”, con Salvatore Orlando (esperto di sviluppo e professore universitario), Elena Trunfio (direttrice del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri), il fotografo Fabio Itri e il folk-singer Valentino Santagati. Ospiti di prestigio con cui discuteremo di bellezza e cura dei luoghi e di sviluppo turistico sostenibile.

L’evento

Alle ore 20.30 sarà presentato lo studio di animazione Magmanimation, con proiezione di alcuni corti

animati realizzati dal collettivo artistico reggino. A seguire, i concerti di Valentino Santagati, noto interprete della musica popolare calabrese e maestro della chitarra battente reggina, e Francesco Stilo Cagliostro, cantautore reggino il cui repertorio va dal folk mediterraneo-latino al cantautorato classico. La Strada è felice di poter proseguire il cammino nella splendida cornice del Parco di San Filippo, e vi

rinnova l’invito per una kermesse all’insegna della fotografia, del cinema d’animazione, della musica e della riflessione sul territorio. Tutta la cittadinanza è invitata.