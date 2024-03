Reggio. Per le festività pasquali, il prefetto ha intensificato i controlli sul territorio

Incentivato lo svolgimento dell’attività di vigilanza, in particolare nelle ore serali e notturne e nelle vicinanze dei locali pubblici

REGGIO CALABRIA – Si è svolta in quest’oggi, presso il Palazzo del Governo, la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. All’incontro hanno partecipato, oltre ai vertici delle forze di polizia, al procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica, anche il rappresentante del sindaco del Comune di Reggio Calabria, anche nella qualità di sindaco della città metropolitana, unitamente al comandante della Polizia Locale del Comune di questo capoluogo. Nel corso dell’incontro, il prefetto, richiamando la circolare ministeriale relativa alle festività pasquali, nonché i recenti avvenimenti di matrice terroristica di Mosca, ha invitato i presenti a predisporre incisivi servizi di prevenzione e controllo del territorio con riferimento agli eventi organizzati nella movida cittadina, al fine di garantire la sicurezza della comunità e di evitare turbative alla serena convivenza civile. Al riguardo, ha incentivato lo svolgimento dell’attività di vigilanza, in particolare nelle ore serali e notturne e nelle vicinanze dei locali pubblici, nonché nei principali luoghi di intrattenimento con il rafforzamento dei controlli anche amministrativi e nei confronti di persone sospette. In concomitanza con le iniziative proprie del periodo pasquale, il Prefetto ha raccomandato di sensibilizzare i servizi di vigilanza, prestando attenzione alle manifestazioni religiose e ai relativi itinerari, per assicurarne il regolare e ordinato svolgimento.