Reggio, pestaggio sul Lungomare: frattura e lesioni per la vittima, avviate due inchieste - Tempostretto

Procura ordinaria e per i minorenni cercano di fare luce. Indaga la Polizia. Il ragazzo picchiato non ha denunciato né chiarito le ragioni dell'aggressione

REGGIO CALABRIA – Ricordate il brutale pestaggio verificatosi domenica scorsa sul lungomare Falcomatà? Due sono le inchieste avviate al riguardo, anche perché il ragazzo aggredito ha riportato la frattura del setto nasale e lesioni varie.

Le indagini sono in corso da parte della Polizia, sotto le direttive della Procura ordinaria e della Procura per i minorenni (guidate, rispettivamente, da Giovanni Bombardieri e Roberto Di Palma).

Brutalità forse alimentata dall’assunzione di alcool e droghe

Gli aggressori del giovane – la cui furia sarebbe stata forse alimentata dall’assunzione di droghe e alcoolici: anche su questo si cerca di far luce, a maggior ragione rispetto ai protagonisti dell’indegno episodio non ancora maggiorenni – sarebbero stati almeno venti, come peraltro documentato nel filmato postato sui social network dal sindaco sospeso di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.



Il “branco” ha colpito ripetutamente la vittima predestinata con pugni, calci, caschi da motociclista e sedie di plastica. Solo dopo alcuni minuti il giovane aggredito è riuscito a darsi alla fuga.

Nessuna denuncia da parte della vittima

Il giovane, comunque, secondo quanto si è appreso, non ha presentato alcuna denuncia, presumibilmente nel timore di subire altre violenze. Sentito dagli investigatori, non avrebbe peraltro fornito chiarimenti sui motivi dell’aggressione.

