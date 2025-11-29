 Reggio. Piscina abusiva sequestrata, denunciati i proprietari, fermato un uomo per abbandono di un frigorifero

Reggio. Piscina abusiva sequestrata, denunciati i proprietari, fermato un uomo per abbandono di un frigorifero

sabato 29 Novembre 2025 - 14:09

REGGIO CALABRIA – La Polizia Locale di Reggio Calabria, a seguito di mirata attività,  ha individuato nella zona sud della città, in un’area di pertinenza condominiale, una piscina che era stata costruita in maniera completamente abusiva. La struttura ricreativa, completamente ultimata, non era assentita da alcun  titolo autorizzativo per la realizzazione in spregio alle norme urbanistiche  insistenti sull’area.  

A seguito di ulteriori accertamenti sono stati identificati  i quattro responsabili dell’abuso che sono stati deferiti, a vario titolo,  quali committenti e proprietari,  all’autorità giudiziaria per violazione delle norme contenute nel Testo Unico di Edilizia, D.P.R. 380/01. 

Delle risultanze delle attività ispettive, svolte congiuntamente ai tecnici  comunali, sono state notiziate le competenti autorità amministrative al fine dell’emissione dei provvedimenti di competenza, segnatamente dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo. 

Sempre nella giornata di ieri, la Polizia Locale ha denunciato per smaltimento illegale di rifiuti un cittadino che giorni or sono aveva abbandonato sulla centralissima via Roma un frigorifero in disuso. Per il soggetto, domiciliato ad Arghillà, oltre al deferimento all’autorità giudiziaria, sono scattate le nuove sanzioni accessorie previste dalle modifiche legislative vigenti dal mese di ottobre,

Nella fattispecie è stata ritirata la patente di guida per la sospensione da uno a quattro mesi, mentre l’autovettura con la quale è stato trasportato il rifiuto ingombrante, è stata sottoposta a sequestro.

Trattandosi di procedimenti in fase di indagini preliminari vige a carico degli indagati la presunzione di innocenza fino a sentenza passata in giudicato

I servizi a tutela del territorio e del decoro urbano continueranno senza sosta anche nei giorni a seguire.

