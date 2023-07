Reggio. Presentata a Palazzo Alvaro la nuova stagione di Officina dell'Arte - Tempostretto

La prossima stagione teatrale partirà il 17 dicembre, al teatro Cilea di Reggio Calabria, per concludersi il 25 maggio 2024

REGGIO CALABRIA – ‘Le buone abitudini’, è il titolo della prossima stagione teatrale che partirà il 17 dicembre, al teatro Cilea di Reggio Calabria, per concludersi il 25 maggio 2024. La rassegna teatrale è stata presentata a Palazzo Alvaro. Nel corso della presentazione sono stati svelati alcuni nomi che calcheranno scena del Cilea con Officina dell’arte, da Teresa Mannino, a Maurizio Battista, lo stesso Giuseppe Piromalli, Maurizio Casagrande, Antonio Catania, Tiziana Foschi, Alessandro Sparacino, Claudio Insegno, a Federico Perrotta. Spazio anche alla musica con, Incanto quartet, il gospel e il musical Neverland (Peter Pan).

“L’Officina dell’Arte non la scopriamo sicuramente oggi, – ha dichiarato il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, intervenendo alla presentazione – è una realtà, fortunatamente, molto presente sul territorio. Le istituzioni hanno il dovere di provare a supportare, non soltanto nel corso delle conferenze stampa, ma anche con sostegni e servizi, proprio per poter promuovere al meglio un cartellone così importante di livello internazionale che offre molto al nostro territorio”.

“Mi piace sottolineare – ha aggiunto Versace – la peculiarità di questa presentazione del prossimo cartellone, ossia la presenza non dei grandi artisti che vedremo esibirsi, ma i rappresentanti di alcune associazioni che sono i protagonisti quotidiani dell’impegno sportivo, sociale e culturale nel reggino e che contribuiranno alla buona riuscita degli spettacoli”. “Come Città metropolitana insieme al Comune di Reggio Calabria – ha concluso Versace – stiamo provando a migliorare sempre di più l’offerta che deve essere aumentare di eccellenza, provando ad alzare il livello, provando a metterci a confronto con realtà affermate della vicina Sicilia e del Sud Italia”.