Reggio. Previsto per oggi pomeriggio l'arrivo di 350 migranti provenienti da Lampedusa - Tempostretto

La nave Dattilo della Guardia Costiera é partita ieri da Lampedusa per giungere al porto di Reggio Calabria, dove sbarcheranno 350 migranti

REGGIO CALABRIA – Sono giorni frenetici anche in Calabria, per quanto riguarda l’emergenza migranti. Infatti, dopo l’ennesimo sbarco di ieri nel porto di Roccella Jonica (200 migranti), il 40mo dall’inizio dell’anno, è previsto per oggi pomeriggi alle 15:00 circa, l’arrivo della nave Dattilo della Guardia Costiera al porto di Reggio Calabria, dove sbarcheranno 350 migranti provenienti da Lampedusa.