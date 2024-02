Reggio. Pubblicato una manifestazione interessi interventi di comunità per l’invecchiamento

L’obiettivo è rappresentare il patrimonio storico e paesaggistico, i sapèri e le memorie da trasmettere alle generazioni giovani

REGGIO CALABRIA- Il Comune ha pubblicato una manifestazione di interesse per individuare l’ente del Terzo Settore con cui avviare un percorso di co-progettazione finalizzato alla realizzazione del progetto “Interventi di comunità per l’invecchiamento attivo”. A renderlo noto è l’assessora al Welfare, Lucia Anita Nucera, nell’evidenziare che la proposta progettuale, elaborata dall’Ambito territoriale e approvata dalla Regione Calabria, prevede l’attivazione di fasi laboratoriali al chiuso e all’aperto, con la finalità di coinvolgere attivamente gruppi di cittadini ultra-sessantacinquenni autosufficienti in un processo di costruzione di “mappe di comunità”. L’obiettivo è quello di rappresentare il patrimonio storico e paesaggistico, i saperi, le tradizioni e le memorie da trasmettere alle generazioni giovani.

“E’ interesse dell’amministrazione – commenta l’assessore Nucera – intraprendere azioni di partenariato con le realtà che vantano esperienza e competenza nel sociale, con l’intento condiviso di dare avvio ad un percorso creativo e inclusivo di partecipazione attiva degli anziani e di tutta la cittadinanza. Pensiamo a luoghi di aggregazione dove poter sviluppare una dimensione di inclusione sociale e porre le basi per l’istituzione di ecomusei diffusi, nell’ottica dello sviluppo sostenibile del territorio”.