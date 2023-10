Reggio. Rinvenuto sul marciapiede il corpo senza vita di una ragazza di 22 anni - Tempostretto

Sono stati avvisati i soccorritori del 118 che una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

REGGIO CALABRIA – Una ragazza di 22 anni, senza vita è stata ritrovata questa mattina nella zona sud della città, in via Calveri, che collega via Sbarre Superiori a Ciccarello. Il corpo della esanime, disteso sul marciapiede, è stato rinvenuto nella tarda mattinata. Sono stati avvisati i soccorritori del 118 che una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Dai prima accertamenti la giovane sarebbe stata stroncata da un malore, sul luogo del ritrovamento sono giunti anche agenti della Polizia di Stato.