Reggio. Ripepi: "a Lamezia un gruppo di pressione civica a difesa dell'aeroporto" - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – Appuntamento sabato a Lamezia Terme con indosso la maglietta amaranto quello che oggi ha dato ai reggini il consigliere Massimo Ripepi oggi promotore di una conferenza stampa tenutasi a Piazza Italia, accanto a lui l’imprenditore Pino Falduto. Oggetto dell’incontro la situazione attuale dell’Aeroporto dello Stretto ormai da tempo molto critica e al centro di varie vicende. “Saremo presenti con indosso solo la maglietta amaranto, spogliati da colori politici. Iniziamo una battaglia a difesa della città e dei suoi interessi lontani da ragioni di destra o sinistra. Un gruppo di pressione civica che starà addosso a tutte le parti politiche coinvolte: comune, città metropolitana e regione” – dichiara il consigliere di opposizione (gruppo misto).

L’appuntamento

“Dopo 5 anni di gestione Sacal vediamo l’aeroporto ormai distrutto e vittima di logiche che non fanno l’interesse di Reggio ecco perché scendiamo in campo prendendoci le nostre responsabilità. La nostra è una battaglia identitaria, concordiamo sul fatto che la città va difesa strenuamente facendo anche le nostre proposte. E’ ora di dire basta e di riportare Il baricentro a Reggio Calabria senza sconti per nessuno. L’appuntamento quindi è alle ore 10 di sabato 1 luglio all’aeroporto di Lamezia Terme, il numero di presenza purtroppo sarà limitato ad un centinaio di persone secondo disposizioni Digos, ma chiunque potrà seguire le dirette sui nostri canali social.” – conclude il consigliere.