Reggio. Rissa fra rumeni in piazza Garibaldi, sei arresti e una denuncia - Tempostretto

La persona denunciata a piede libero è una minore, originaria della Romania come gli altri partecipanti al violento alterco, verificatosi in pieno giorno

REGGIO CALABRIA – Nei giorni scorsi, personale delle Volanti di Reggio Calabria ha arrestato, nella flagranza del reato di rissa, sei cittadini rumeni e ha denunciato in stato di libertà una loro connazionale minorenne che ha partecipato attivamente alla rissa.

Gli arrestati, 3 uomini e 3 donne, di età compresa tra i 21 ed i 36 anni, alcuni con precedenti specifici per rissa e uno sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, sono stati individuati nei pressi di piazza Garibaldi dalla Volante impegnata in servizio di controllo del territorio.

Gli agenti della Polizia di Stato sono subito intervenuti, supportati poco dopo da altro personale delle Volanti, per riportare la calma e identificare i soggetti che stavano partecipando alla violenta rissa, consistente in continui scambi di calci e pugni.

La celerità dell’intervento è stata altresì dettata del fatto che la lite si stesse svolgendo nel tardo pomeriggio, in una zona centrale della città, molto affollata anche per le festività natalizie.

Dai primi accertamenti parrebbe che la rissa sia esplosa per futili motivi.

