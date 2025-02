Reggio. SalvArti fa il pieno al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi

Il percorso espositivo, ad ingresso gratuito, propone 80 opere confiscate alla criminalità e rimarrà visitabile fino al prossimo 27 aprile

REGGIO CALABRIA – Sono già centinaia i visitatori che hanno varcato la soglia del Palazzo della Cultura Pasquino Crupi della Città Metropolitana di Reggio Calabria dove sabato scorso ha aperto i battenti il percorso espositivo “SalvArti. Arte per la Cultura della Legalità”. Tra di essi, tantissimi giovani e studenti che in queste ore stanno visitando la mostra dedicata alle opere d’arte confiscate alla criminalità.

Tra i primi gruppi organizzati a visitare il percorso espositivo, accompagnati dai propri insegnanti, in particolare gli alunni del liceo Scienze umane e linguistiche ‘Tommaso Gulli’ di Reggio Calabria, che hanno potuto apprendere ed ammirare una collezione d’arte contemporanea, con quadri e sculture, unica nel suo genere, soprattutto per la valenza sociale e culturale, essendo frutto di una confisca definitiva alla criminalità organizzata.

La mostra si sviluppa con un percorso espositivo di straordinario valore, frutto di una brillante sinergia istituzionale tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria, i Ministeri degli Interni e della Cultura, l’Agenzia nazionale Beni Confiscati ed il Comune di Milano. L’esposizione presenta oltre 80 opere d’arte contemporanea, tra dipinti, grafiche e sculture, di artisti di fama internazionale quali: Giorgio de Chirico, Mario Sironi, Lucio Fontana, Massimo Campigli, Salvador Dalí, Andy Warhol, Mario Schifano, Robert Rauschenberg e Christo, che rimarranno esposte, con ingresso gratuito, fino al prossimo 27 aprile 2025.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in linea con l’indirizzo programmatico del sindaco Giuseppe Falcomatà, ha previsto ulteriori inviti alle scuole del territorio, considerando questo evento di assoluta importanza sociale e culturale, soprattutto in chiave educativa verso i più giovani.

Lo staff del Palazzo della Cultura, coordinato dal consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, con la dirigente metropolitana Giuseppina Attanasio e dai funzionari del settore Cultura, e tra loro la responsabile del Palazzo Anna Maria Franco, hanno accolto gli studenti illustrando nel dettaglio, non solo la storia di Palazzo ‘Crupi’ ma anche il contenuto del percorso espositivo.

La visione complessiva della mostra ‘SalvArti’, punta al recupero del patrimonio culturale ed artistico, come simbolo di riscatto di un territorio che per lungo tempo è rimasto ostaggio della criminalità organizzata. Occorre quindi far conoscere ed apprezzare l’attività della squadra Stato e di tutte le sue articolazioni impegnate nel contrasto alla criminalità organizzata ed ai simboli di oppressione economica e sociale.

Si punta quindi a replicare l’interesse suscitato nell’esposizione al Palazzo Reale a Milano, stimolando, soprattutto tra i più giovani, un interesse diffuso nei confronti dell’arte e del rispetto della legalità.

Durante una delle prime visite il professore Giuseppe Licordari, insegnante di Italiano al Liceo ‘Gulli’, tra gli accompagnatori degli studenti, il valore dell’esperienza rivolta ai ragazzi. “L’arte è sicuramente una salvezza – ha affermato – durante la visita abbiamo visto anche il logo della mostra ‘SalvArti’, occorre quindi salvare ciò che è bello. Reggio Calabria è una città assolutamente splendida, un pozzo di arte, è una testimonianza mondiale di quello che vuol dire la presenza dell’uomo nel tempo. Avere tolto delle opere, confiscandole al crimine, significa che quest’attività di restituzione salva il mondo e non l’illegalità. Per noi è importantissimo che i ragazzi, i nostri studenti, conoscano queste storie, questi luoghi. L’arte può rappresentare una risposta di speranza per la salvezza dell’umanità e questo per noi è un valore assoluto”.