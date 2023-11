Reggio. Salvini inaugura la nuova sede e accoglie nella Lega Mattiani, Neri e Cardia - Tempostretto

Si è concluso a Reggio il tour del ministro Salvini dove oltre ad inaugurare la nuova sede della Lega ha accolto le new entry nel partito

REGGIO CALABRIA – Gioia Tauro, Palazzo Campanella e via dei Muratori a Reggio Calabria. Sono state le tappe del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini.

E’ iniziata al Porto di Gioia Tauro, questa lunga giornata Reggina da parte del ministro e leader della Lega dov’è giunto con il sottosegretario Durigon. Qui Salvini ha sottolineato come “a Bruxelles, ci sia qualcuno che fa, consapevolmente o inconsapevolmente, gli interessi dei Paesi extraeuropei, a partire dalla Cina e dalla Turchia”.

“Mettere nuove tasse sui porti europei – ha proseguito Salvini – significa avvantaggiare altri. Siamo già d’accordo con diversi ministri europei, per il momento siamo in sette, per raggiungere l’obiettivo di bloccare la nuova tassa sulle emissioni di Co2, che rischia di essere un regalo per i Paesi extraeuropei e che non aiuta l’ambiente. Perché se uno, anziché attraccare a Gioia Tauro, lo fa in Nordafrica, non è che inquini meno.

L’obiettivo secondario, se non si può rimuovere la tassa, è quello di chiedere pari condizioni tra i porti continentali e quelli extraeuropei. Come per le auto elettriche, si tratta di un enorme danno per l’economia italiana ed europea e di un regalo alla potenza cinese, che inquina più di tutti. È una follia, cerchiamo di rimediare agli errori del passato”.

Mentre a Palazzo Campanella, il ministro Salvini e il sottosegretario Durigon sono stati accolti dal presidente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, il quale ha sottolineato come “nel ministro Matteo Salvini e nel sottosegretario Claudio Durigon, abbiamo alleati fondamentali per assicurare il pieno successo alle progettualità della Regione. In particolare, sulle infrastrutture, oggi la Calabria ha l’opportunità di vincere la sfida, perché alla guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c’è un autentico ‘politico del fare’ come Salvini, consapevole dell’urgenza di valorizzare le potenzialità di questa parte del Mezzogiorno anche nell’interesse del Paese”. Anche in questa occasione si è parlato del Porto di Gioia Tauro, con il presidente del Consiglio regionale Filippo, Mancuso si è detto certo che l’attenzione di Salvini sarà decisiva. “La Lega – ha aggiunto Mancuso – considera la piattaforma logistica di Gioia Tauro, tra le più importanti del Mediterraneo, l’asset infrastrutturale strategico per la Calabria, il Sud e l’Italia”. Mancuso, poi nell’annunciare l’incontro sulla ‘SS 106’ tra il ministro Salvini e i sindaci nell’Aula Giuditta Levato di Palazzo Campanella, ha evidenziato come il ministro alle Infrastrutture e Trasporti “stia colmando, anche sull’infrastruttura che collega Reggio Calabria a Taranto con un percorso di 491 Km, lacune di anni e anni. L’impegno della Regione che, a marzo 2022, ha approvato in Consiglio all’unanimità una mozione specifica sulla ‘106’, ha trovato piena soddisfazione nelle risposte che il ministro Salvini ha già approntato con uno stanziamento di 3 miliardi, che fin qui sembrava impossibile ottenere, e un puntuale cronoprogramma. Non chiacchiere e propaganda, ma fatti e risorse vere, da parte di un Governo del Paese e di una classe dirigente di centrodestra, nazionale e regionale, che stanno affrontando le sfide globali con coraggio e slancio dinamico e operativo”.

Nella nuova sede della Lega, in via dei Muratori a Reggio poi Salvini ha tenuto a battesimo le new entry. Dal consigliere regionale Giuseppe Mattiani,

ai due consiglieri comunali di Reggio, Armando Neri e Mario Cardia e alcuni sindaci della provincia.

“La presenza del nostro ministro a Reggio è la testimonianza dell’attenzione che il partito ha nei confronti della nostra città”, ha commentato Armando Neri. Cardia invece che viene da un’esperienza di civismo ha sottolineato come “Reggio si trova in una fase di stallo e l’obiettivo che ci dobbiamo porre è quello di fare squadra per raggiungere gli obiettivi che ci aspettano da qui ai prossimi anni”