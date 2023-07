Reggio. Sbarco migranti, Marziale: "L'Europa deve varare un piano autorevole e sicuro" - Tempostretto

Il garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria: "Vorremmo poterli soccorrere vivi e ci diciamo stanchi di essere un cimitero di bambini"

REGGIO CALABRIA – In seguito allo sbarco di migranti nel porto di Reggio Calabria, dove un bimbo di appena 4 anni è deceduto, numerose sono state le reazioni di sdegno, tra questi il garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale il quale punta il dito contro l’Europa, incapace, a suo dire, di varare un piano che sia autorevole e sicuro.

“In Calabria – afferma Marziale – nel corso del mio primo mandato, dal 2016 al 2020, abbiamo raggiunto il primato italiano in tema di individuazione, formazione e decretazione di tutori per minori stranieri non accompagnati (Msna) e proprio in questi giorni, – chiosa il garante – grazie alla Consulta di associazioni che sostiene il mio compito d’ufficio, abbiamo concluso il primo corso del mio secondo mandato, ma noi vorremmo poterli soccorrere vivi e ci diciamo stanchi di essere un cimitero di bambini. Pertanto – conclude – in attesa di provvedimenti che facciano dell’Europa una terra di accoglienza, posso solo gridare vergogna, vergogna, vergona“.