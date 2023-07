Reggio. Scomparsa Nadia Zumbo, presidente dei cronometristi reggini - Tempostretto

Stella di Bronzo al merito sportivo, la presidente dei cronometristi, Nadia Zumbo ha vissuto la sua vita senza odio e sempre con tanta affettuosità

REGGIO CALABRIA – Nadia Zumbo, presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Reggina Cronometristi” della provincia di Reggio Calabria è volata in cielo. Dopo una breve malattia, la presidente dei cronometristi reggini, Responsabile dell’Osservatorio Geofisico del Comune di Reggio Calabria (in pensione da qualche anno), ha lasciato la vita terrena nelle scorse ore. Stella di Bronzo al merito sportivo, Nadia Zumbo ha vissuto la sua vita senza odio e sempre con tanta affettuosità. I cronometristi reggini perdono un’amica perbene, sincera, capace ed affettuosa. Un personaggio intelligente, colto e sempre disponibile con tutti. Nadia Zumbo sarà ricordata nella Liturgia Esequiale che sarà celebrata domani, giovedì 20 luglio, alle ore 10.30, nella Chiesa Santa Maria della Candelora. Il suo ricordo rimarrà vivo in tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerla ed apprezzarla. La presidente Nadia Zumbo rimarrà, in modo indelebile, nel cuore di tutti i Cronometristi reggini, calabresi ed italiani. La sua gioia, la sua voglia di vivere, ed il suo contagioso entusiasmo continueranno ad alimentare il suo ricordo all’interno dell’associazione dei cronometristi reggini.

Ciao Nadia!