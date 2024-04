Reggio. Scomparsa Rosetta Neto Falcomatà, i messaggi di cordoglio della città al sindaco

"Donna di indiscusso valore e profilo culturale prima moglie e poi madre esemplare, figura di discrezione ed eleganza "

REGGIO CALABRIA – Sono numerosi, e non poteva essere diversamente, i messaggi di cordoglio che nella giornata di ieri sono giunti al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, a seguito della scomparsa della mamma. Rosetta Neto Falcomatà, donna di indiscusso valore e profilo culturale prima moglie e poi madre esemplare, figura di discrezione ed eleganza prima al fianco del marito, Italo Falcomatà, amato ed indimenticato sindaco di Reggio Calabria e poi grande sostenitrice del figlio Giuseppe, attuale primo cittadino

Il cordoglio dell’Amministrazione comunale

L’Amministrazione comunale, in tutte le sue componenti, esprime sentimenti di cordoglio e vicinanza al sindaco ed alla sua famiglia in questo momento di inconsolabile dolore. Rosetta Neto Falcomatà, indimenticata professoressa per diverse generazioni di studenti, ha rappresentato per l’intera comunità un modello di cultura e partecipazione attiva alla vita cittadina, alla quale ha contributo per decenni attraverso le iniziative della “Fondazione Italo Falcomatà”, segnando un percorso d’impegno civile la cui eredità è oggi prezioso patrimonio della Città di Reggio Calabria.

Azione: “Una donna di grande forza e discrezione”

Per Santo Suraci segretario provinciale del partito “Azione”, “la scomparsa della Professoressa Rosetta Neto è una perdita dolorosa per la nostra comunità. Una donna di grande forza e discrezione, la sua eredità vive nel servizio pubblico appassionato della sua famiglia.” Anche il Vicesindaco metropolitano Carmelo Versace ha voluto esprimere il suo cordoglio: “Rosetta Neto è stata un pilastro di forza morale e affetto per la sua famiglia. La sua memoria e il suo spirito di dedizione continueranno ad essere presenti ed ispirare i propri cari. La Professoressa Rosetta Neto, ha lasciato un segno indelebile nel cuore della comunità reggina”.

Il messaggio di cordoglio della società Castore SPL S.r.l.

Castore SPL S.r.l. esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Rosetta Neto Falcomatà, che ha rappresentato un modello di cultura e impegno civile. Ci uniamo al dolore del sindaco Giuseppe Falcomatà e della sua famiglia in questo momento di tristezza. Che il ricordo di Rosetta continui a ispirare le future generazioni nella promozione della cultura e dell’impegno civile

I giovani di Confindustria Reggio Calabria: “La sua scomparsa è una grande perdita per l’intera città”

Il gruppo giovani di Confindustria Reggio Calabria, guidati dal presidente Salvo Presentino, si unisce al dolore del sindaco Giuseppe Falcomatà per la scomparsa della madre Rosetta Neto, moglie del compianto Italo Falcomatà. Presidente della Fondazione intitolata al sindaco della ‘Primavera Reggina’, Rosetta Neto si è contraddistinta nel corso degli anni per un instancabile attività dedicata alla cultura e al sociale della nostra città

Marra: “Figura di spicco della cultura e nel sociale della nostra città”

“A nome dell’intero Consiglio comunale, ci stringiamo attorno al sindaco Giuseppe Falcomatà per la scomparsa dell’amata madre. Moglie di Italo Falcomatà, primo cittadino e faro della ‘Primavera Reggina’, Rosa Neto non ha semplicemente legato il proprio percorso di vita a due figure che hanno segnato la politica reggina negli ultimi lustri. Rosa Neto è stata figura di spicco della cultura e nel sociale della nostra città, ha guidato con passione e amore la Fondazione Falcomatà dopo la prematura scomparsa di Italo. Al nostro sindaco, a Giuseppe, e a tutta la sua famiglia l’abbraccio del Consiglio comunale, che guida con determinazione da oltre un decennio, e anche quello dell’intera città di Reggio Calabria”.

Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, ha espresso sentimenti di cordoglio e di vicinanza al sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ed alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore per la scomparsa della cara madre Rosetta Neto Falcomatà, stimata professoressa per diverse generazioni di studenti reggini e modello di cultura e di impegno civile e partecipazione attiva alla vita cittadina, attraverso le numerose e decennali iniziative della “Fondazione Italo Falcomatà”.