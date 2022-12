Reggio, sequestrati 3mila giochi d'artificio: sanzioni per oltre 5mila euro - Tempostretto

Ad opera della Polizia locale. A Condofuri, è stata invece la Polizia a trovare più di 41 chilogrammi di materiale pirotecnico detenuto illegalmente

REGGIO CALABRIA – Sequestri di fuochi d’artificio a Reggio Calabria città e nel comprensorio.

In città, a tutela della concorrenza leale e del decoro urbano, uomini della Polizia locale giovedì scorso hanno sequestrato circa 3mila artifizi pirotecnici venduti su area pubblica senza autorizzazione.

La merce, del peso complessivo di oltre 20 chilogrammi, è stata affidata in custodia a ditta specializzata. Per il venditore, oltre al sequestro cautelare, è scattata la sanzione amministrativa di più di cinquemila euro.

Nell’ambito del medesimo dispositivo operativo è stato sanzionato un altro ambulante di articoli pirotecnici per inottemperanza alle prescrizioni autorizzative.

Un altro consistente sequestro di botti è stato effettuato – in questo caso, dalla Polizia – a Condofuri, in provincia di Reggio Calabria, dove nell’abitazione di un uomo sono stati trovati e poi sequestrati 41 chilogrammi di botti, detenuti illegalmente.

