Reggio. Sorpreso con 70 grammi di marijuana durante un controllo, arrestato 44enne - Tempostretto

L'uomo durante un normale controllo è stato sottoposto a successiva perquisizione personale e sorpreso con indosso 70 grammi di marijuana

REGGIO CALABRIA – I carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 44enne, già noto alle forze dell’ordine.

In particolare, l’uomo, avendo destato particolare sospetto agli operanti, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, è stato sottoposto a successiva perquisizione personale e sorpreso con indosso 70 grammi di marijuana, suddivisa in tre involucri di plastica, verosimilmente già pronti per l’utilizzo. Il tutto è stato sottoposto a sequestro penale mentre l’uomo, a seguito della convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla P.G., su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.