Reggio. Stretta sulla movida, 7 patenti ritirate e 2 lidi balneari sanzionati - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – 120 veicoli controllati, oltre 70 sanzioni al Codice della Strada e 7 patenti ritirate. Sono i risultati di una serie di attività di controllo effettuati dalla Polizia Locale, durante lo scorso fine settimana che ha visto impegnati, 18 unità, 6 veicoli, una stazione mobile etilometri e precursori per controlli dello stato di alterazione da sostanze alcoliche o psicotrope. Controlli che hanno riguardato anche numerosi esercizi pubblici e lidi balneari, dove due di questi ultimi sono stati sanzionati in quanto avevano occupato un’area comunale non ricompresa nel titolo autorizzativo. Controllata e fatta rispettare anche la recente ordinanza sindacale in materia di emissioni sonore degli esercizi pubblici.