Reggio. Sunsetland, Forza Italia: “74 mila euro per un flop, cifra spropositata”

"Chiediamo che gli eventi non ancora realizzati nell’ambito del Sunsetland vengano sospesi"

REGGIO CALABRIA – “74 mila euro per un affidamento diretto alla direzione artistica del Sunsetland Summer Fest. Una cifra spropositata, degna di un festival internazionale, spesa per un evento che ha riempito a malapena poche file di sedie ogni sera. Oggi scopriamo che non solo i numeri sono disastrosi, ma che questo flop ci costa anche carissimo”.

È la dura presa di posizione dei consiglieri comunali di Forza Italia, Federico Milia, Antonino Maiolino, Roberto Vizzari e Antonino Zimbalatti, che puntano il dito contro l’amministrazione per l’affidamento diretto da 74 mila euro disposto dal Comune di Reggio Calabria.

“Chiederemo subito accesso agli atti – spiegano i consiglieri – visto che gli allegati non sono stati pubblicati sul sito istituzionale. Inoltre, ci confronteremo con il settore Finanze per analizzare nel dettaglio la spesa: è nostro dovere fare chiarezza su un’operazione così onerosa e gestita in modo approssimativo, specie alla luce del clamoroso insuccesso che il festival ha rappresentato”.

Forza Italia non nasconde la propria indignazione: “Settantiquattromila euro per la direzione artistica di un singolo format inserito nel cartellone estivo della città è pura follia, aggravata dalle discutibili modalità con cui è stata gestita la comunicazione dell’evento. Fin dalla presentazione avevamo espresso forti dubbi sulla reale riuscita e sostenibilità economica di questa iniziativa. Purtroppo, oggi, quei dubbi si stanno trasformando in certezze: le risorse impiegate sono palesemente fuori scala rispetto al coinvolgimento del pubblico”.

Da qui la richiesta di uno stop immediato: “È il momento di fermarsi e fare un bilancio serio. Come proposto insieme ai colleghi del centrodestra, chiediamo che gli eventi non ancora realizzati nell’ambito del Sunsetland vengano sospesi e che le risorse residue siano riallocate su progetti concreti e realmente utili per i cittadini”.