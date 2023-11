Reggio. Un albero si spezza e cade su un'auto, Aloisio: "Bisogna intervenire immediatamente" - Tempostretto

"Si deve intervenire immediatamente e mettere in sicurezza una delle zone più simboliche, frequentate e trafficate della città"

REGGIO CALABRIA – A causa del vento in città, un albero è caduto rovinosamente si un’auto. Per fortuna che nel momento in cui è piombato sull’auto, al suo interno due ragazzi che per fortuna non hnno riportato gravi danni. Un fatto che non è passato inosservato al presidente di Confesercenti, Claudio Aloisio che sul profilo Facebook, oltre a pubblicare le foto e a denunciare quanto accaduto ha espresso preoccupazione, sollecitando gli organi preposti a intervenire per evitare una tragedia, come d’altro canto è avvenuta lo scorso inverno.

“E se ci fosse scappato il morto? Per fortuna non è successo. I due ragazzi in macchina sono solo spaventati, un po’ acciaccati e nulla più ma è stata solo fortuna. Sono arrivato in macchina solo un minuto dopo l’accaduto, avrei potuto esserci io al loro posto. E avrei potuto essere in bicicletta, il mezzo che utilizzo il 90% delle volte che vado in centro. Non è possibile continuare a non curare a dovere gli alberi del lungomare. Non è possibile fare una manutenzione approssimativa ed, evidentemente, inefficace. Non possiamo aspettare che succeda una vera tragedia. Oggi non c’è un vento che possa giustificare ciò che è successo. È semplicemente caduto un enorme tronco per il troppo peso dei rami non potati. Si deve intervenire immediatamente e mettere in sicurezza una delle zone più simboliche, frequentate e trafficate della città. Non ci sono scuse, spiegazioni o ragionamenti da fare. Agite. Adesso”.