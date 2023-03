Reggio, Università Mediterranea e Caffè Mauro alleate per lo sviluppo in Calabria - Tempostretto

Siglato un accordo tra il dipartimento di Agraria e la storica azienda

Un protocollo d’intesa tra due fiori all’occhiello del territorio reggino e internazionale. L’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, dipartimento di Agraria, e la storica azienda Caffè Mauro.

Un accordo che va nella direzione dell’alta formazione, dello sviluppo territoriale, innovazione e recupero, promuovendo la ricerca scientifica e sviluppando una filiera del caffè sostenibile e di eccellenza, offrendo, nel contempo, nuove prospettive professionali agli studenti.

Una vera e propria opportunità per sviluppare una sempre più strutturata e fruttuosa sinergia tra mondo accademico e il tessuto industriale calabrese.

Il progetto: tra tirocini formativi e processi industriali sostenibili

Grazie a questa partnership gli studenti del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari avranno la possibilità di realizzare tirocini formativi retribuiti e stage in progetti promossi da Caffè Mauro per un processo industriale più sostenibile, attraverso il recupero del materiale cosiddetto di scarto e la sua riconversione per un’applicazione a fini nutraceutici, alimentari, energetici anche in ambito zootecnico.

E già due neolaureati sono entrati nell’organico dell’azienda, mentre tanti altri studenti avranno opportunità di crescita formativa.

Sviluppo del settore e nuove competenze attinte dalle risorse locali

Attraverso questa collaborazione, Caffè Mauro intende acquisire, sviluppare e applicare metodologie di ricerca innovative nel settore agroalimentare, con un focus sul caffè, per trasmettere la qualità di un marchio divenuto simbolo di eccellenza nel mondo. Parallelamente, l’azienda e l’Università rinnoveranno il loro impegno a sostegno dei giovani, attraverso percorsi formativi finalizzati a creare nuove competenze professionali e valorizzare i talenti del proprio territorio d’appartenenza.

La conferenza di presentazione

Ad illustrare, in conferenza stampa, i termini del progetto, alla presenza del Presidente di Caffè Mauro, Fabrizio Capua: Giuseppe Zimbalatti, Rettore Università Mediterranea di Reggio Calabria; Giovanni Enrico Agosteo, Direttore Dipartimento di Agraria UniRC;. Davide Padelli, Chief Executive Officer Caffè Mauro Spa; Marco Poiana, Docente di Tecnologie Alimentari UniRC; Valerio Chinè, Chief Operating Officer Caffè Mauro Spa.

Inserimento nel mondo del lavoro

Il Rettore della Mediterranea a ha auspicato che “collaborazioni, come quella odierna, vengano costruite con molte altre aziende calabresi e reggine. Tra le missioni cui deve assolvere un Ateneo: didattica, ricerca/innovazione, terza missione, questo è il contesto giusto, formando laureati nel settore alimentare – ha specificato Zimbalatti – attraverso tirocini curriculari in azienda, sperimentazione innovativa nel campo agroalimentare e il costante scambio di esperienze e competenze fra l’accademia, il comparto produttivo e le esigenze del territorio inserendo nel mondo del lavoro inostri giovani laureati”.

Ricerca e innovazione.

Giovanni Enrico Agosteo, Direttore Dipartimento di Agraria: “Ci occupiamo di tutta la filiera agroalimentare con 18 laboratori di ricerca. Avviamo questa collaborazione con Caffè Mauro per fare ricerca in azienda e per lo sviluppo di nuovi prodotti, facendo innovazione e consentendo la formazione “pre” e postlaurea degli studenti. Questa una delle nostre mission fondamentali”.

Caffè Mauro azienda radicata sul territorio

Si è detto entusiasta di questa partnership Davide Padelli “Perché rappresenta un’ulteriore testimonianza del legame tra Caffè Mauro e il territorio d’appartenenza. Da tempo abbiamo aperto la nostra azienda agli studenti più meritevoli e siamo felici di creare delle valide opportunità per trattenere i professionisti in questa regione. L’obiettivo è quello di accrescere il nostro livello di innovazione scientifica e tecnologica – ha dichiarato Chief Executive Officer di Caffè Mauro – per creare un modello in grado di garantire la sostenibilità della nostra filiera e offrire ai giovani concrete opportunità di inserimento professionale, senza la necessità di andare fuori regione”.

Stage in azienda e opportunità lavorative

Marco Poiana, docente di Tecnologie alimentari, sottolinea il successo del corso di laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari dell’Ateneo reggino: “Un corso che, per la sua ricchezza di contenuti, forma professionisti in grado di contribuire allo sviluppo del territorio attraverso la ricerca applicata nei, sempre più innovativi, cicli produttivi aziendali. Il contatto diretto con le esigenze di un’azienda, contribuisce all’accrescimento culturale del giovane professionista, garantendo spesso un’opportunità lavorativa: quell’opportunità che può contrastare la “fuga” di molti validi laureati reggini verso altri territori”.

Ha sottolineato l’alta preparazione degli studenti Valerio Chinè: “Tutto ciò che ci serve lo abbiamo sul nostro territorio”, sono state le sue parole. Chinè ha poi proseguito illustrando in termini pratici l’oggetto del riutilizzo: la silverskin, pellicina che ricopre il chicco di caffè e che viene persa durante la tostatura.

La silverskin che sino ad oggi era considerata uno scarto con conseguenti costi di smaltimento è ricca di sostanze e nutrimenti e potrebbe essere reimpiegata nella catena alimentare umana e non solo.