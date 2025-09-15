 Reggio. Uomo colto da malore in mare, salvato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco

lunedì 15 Settembre 2025 - 15:15

Un bagnante di corporatura robusta, dopo essersi tuffato, è stato colto da un malore ed è rimasto immobile a faccia in giù

REGGIO CALABRIA – Intervento provvidenziale questa mattina dei sommozzatori del Nucleo Regionale dei Vigili del Fuoco Calabria, in servizio presso il comando di Reggio Calabria. Durante un’esercitazione nelle acque antistanti l’Arena dello Stretto, i Vigili del Fuoco hanno salvato un uomo in difficoltà.

La squadra di supporto a terra ha notato un bagnante di corporatura robusta che, dopo essersi tuffato, è stato colto da un malore ed è rimasto immobile a faccia in giù, con il viso sommerso, incapace di girarsi per respirare.

Immediatamente, i sommozzatori si sono lanciati in acqua, raggiungendo e riportando a riva l’uomo, che al momento del salvataggio era cosciente. Dopo aver ricevuto le prime cure dal personale dei Vigili del Fuoco, il bagnante è stato affidato ai sanitari del SUEM 118 per ulteriori accertamenti.

