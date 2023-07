Reggio. Varia di Palmi, Billari: "Valore simbolico e unificante per l’intera Calabria" - Tempostretto

"Dal presidente Occhiuto mi aspetto un contributo straordinario ed urgente per questo importante appuntamento che si svolgerà a Palmi"

REGGIO CALABRIA – “Ho ritenuto giusto sostenere e votare la legge regionale sulla Varia sia in relazione al mio indissolubile legame affettivo con la città di Palmi sia per valorizzare e fare diventare simbolo delle più alte tradizioni della Calabria un evento istituzionale e storicizzato come la Varia di Palmi sia anche per superare i confini della città e proiettare questo importante evento tra quelli caratteristici e di valore anche simbolico per l’intera regione Calabria”. A dichiararlo è il consigliere regionale, Antonio Billari.



“Se da un lato è giusto dare un valore istituzionale – prosegue Billari – ad un evento importante per tutta la regione in termini di turismo ed inclusione è del tutto evidente che serve andare anche oltre sostenendo economicamente il progetto culturale che la Varia di Palmi rappresenta e che ha già trovato piena condivisione con la scelta già operata dalla città metropolitana di Reggio Calabria che da sempre ha contribuito anche economicamente alla migliore riuscita del consueto appuntamento.

Per questo motivo mi aspetto dal presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, un contributo straordinario ed urgente per questo importante appuntamento che si svolgerà a Palmi per come ha fatto già la città Metropolitana che ha destinato 100.000 euro in favore di questo appuntamento. Ritengo – conclude Billari – che in relazione ad eventi storici dal valore unificante tutto il Consiglio regionale ed in genere tutte le istituzioni devono fare quadrato nell’interesse di Palmi, della città Metropolitana di Reggio Calabria e di un intera regione che vuole puntare sulla cultura e sulla valorizzazione delle tradizioni come elemento di unità regionale”.