Reggio. Varia di Palmi, Billari: "Valore unificante dell'evento oltre qualsiasi contrapposizione politica" - Tempostretto

REGGIO CALABRIA – “Ho ritenuto giusto sostenere e votare la legge regionale sulla “Varia” per supportare con forza e nelle mie funzioni istituzionali un evento che deve unire e rilanciare non solo il territorio di Palmi ma l’intera regione Calabria, in termini di immagine, turismo e tradizione” A dichiararlo è il consigliere regionale, dopo l’approvazione della Legge Regionale avvenuta il 25.07.2023 che ha riconosciuto la Festa della Varia quale Patrimonio Culturale e Grande Evento Regionale, con la concessione di un contributo di € 70mila.

“Se da un lato è giusto apprezzare l’impegno dell’attuale Giunta regionale della Calabria in ordine alla

volontà di contribuire economicamente a questo importante appuntamento, con l’auspicio che gli intenti diventino risorse immediate e certe dichiara Billari è del tutto evidente che serve veicolare all’opinione pubblica non solo l’interessamento della Città Metropolitana che ha già impegnato 100.000 euro, -evidenzia e ricorda il consigliere regionale -ma ad onore del vero e per amore di verità, anche quello che, negli anni passati la giunta regionale della Calabria, guidata dal presidente Mario Oliverio, ha fatto, stanziando 100.000 euro per valorizzare e rilanciare questo importante evento in ambito regionale e non solo.

Nella veste di tesoriere del comitato Varia, durante la passata edizione, infatti ho seguito da vicino il lavoro portato avanti dalla Giunta Oliverio nel supportare questo importante evento il cui valore unificante prescinde dalla contrapposizione politica e partitica. Il mio auspicio, – conclude Billari – come cittadino della Città Metropolitana di Reggio Calabria, oltre che come consigliere regionale della Calabria, è che si rappresenti la verità dei fatti, che sono documentari e che rendono davvero triste il tentativo di chi vuole mettere il cappello su un appuntamento che invece dovrebbe avere altri valori”.