Reggio. Versace e Latella: "Movimento paralimpico reggino ai vertici dello sport nazionale - Tempostretto

Il sindaco facente funzioni ed il Consigliere delegato della Città Metropolitana hanno rivolto le loro felicitazioni ai campioni reggini

REGGIO CALABRIA – “Ancora una volta il movimento paralimpico di Reggio Calabria si conferma ai vertici dello sport nazionale. Quello appena concluso è stato certamente un weekend da ricordare. I campioni del Torball, con la compagine della UIC Reggina, guidata dal Presidente Armando Paviglianiti, che proprio pochi giorni fa abbiamo accolto a Palazzo Alvaro, sono saliti sul tetto d’Italia vincendo il campionato di Serie A in casa propria, sbaragliando la concorrenza nelle ultime partite giocate al PalaBotteghelle. D’altra parte la campionessa Anna Barbaro ha vinto a Loano il titolo italiano di Triathlon, candidandosi grazie alla sua determinazione a giocare un ruolo importantissimo alle prossime Paralimpiadi di Parigi”. Così in una nota congiunta il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, ed il Consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella.

Vittorie brillanti

“Due risultati di grandissimo valore sportivo – hanno aggiunto Versace e Latella – che riempiono di orgoglio l’intera comunità reggina, che si stringe con entusiasmo attorno alle belle storie dei nostri atleti, giovani che con grande determinazione, nonostante le difficoltà, sono riusciti ad abbattere le barriere, fisiche ma soprattutto mentali, affermandosi nei contesti sportivi più prestigiosi e portando alto il nome della nostra città in Italia e nel mondo”. “Due vittorie – scrivono ancora Versace e Latella – che sono anche il frutto del brillante lavoro sportivo, ma anche culturale e sociale, portato avanti dal Comitato Italiano Paralimpico della Calabria, con il suo presidente Antonello Scagliola, che è da sempre vicino alle istanze delle società sportive del mondo paralimpico, costituendo un validissimo supporto per l’attività sportiva dei nostri atleti e per le loro famiglie che, tra mille sacrifici ma con straordinaria passione, li sostengono quotidianamente”.

“Ai campioni d’Italia del Torball e del Triathlon – concludono Versace e Latella – giungano i complimenti da parte della Città Metropolitana e dell’intera comunità cittadina orgogliosa di questi nuovi ed entusiasmanti risultati sportivi”