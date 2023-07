Reggio. Vicenda Reggina: tifosi in piazza, Brunetti e Versace chiedono incontro a Malagò - Tempostretto

I sindaci facente funzione, Brunetti e Versace, tramite una lettera, hanno chiesto udienza "urgente" al presidente del Coni Giovanni Malagò

REGGIO CALABRIA – Il tifo reggino si è ritrovato piazza Duomo, per discutere, confrontarsi e per far sentire la propria voce sulla situazione attuale che sta interessando la società della Reggina. Un incontro svoltosi in un clima di serenità ma con la fermezza di andare fino in fondo. Tra loro anche alcuni rappresentanti istituzionali, mentre, nel frattempo, i sindaci facenti funzione, Brunetti e Versace, tramite una lettera, hanno chiesto udienza “urgente” al presidente del Coni Giovanni Malagò.

“In questi giorni – si legge nella missiva – la città di Reggio Calabria è balzata agli onori delle cronache sportive per il caso del diniego dell’iscrizione al campionato di Serie B della Reggina. In questa sede, non è intenzione dei sottoscritti entrare nel merito delle vicende giudiziarie e della evidente frizione tra norme dello Stato e ordinamento sportivo, che sicuramente è già alla sua attenzione, quanto rappresentarle, nella sua qualità di massima carica dello sport italiano, l’importanza che socialmente ed economicamente riveste la Reggina in un territorio come il nostro e, di contro, quello che significherebbe la conferma della sua esclusione a beneficio di altre realtà economicamente più forti e ben più radicate nella “politica” del calcio professionistico nazionale”»”.