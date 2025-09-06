 Regionali Calabria. Conte: "Tridico candidatura condivisa, opportunistiche le dimissioni di Occhiuto"

Regionali Calabria. Conte: “Tridico candidatura condivisa, opportunistiche le dimissioni di Occhiuto”

Dario Rondinella

Regionali Calabria. Conte: “Tridico candidatura condivisa, opportunistiche le dimissioni di Occhiuto”

Tag:

sabato 06 Settembre 2025 - 08:47

"Il passo indietro di Occhiuto sembra piuttosto un calcolo per garantirsi la riconferma a furor di popolo, al di là dagli esiti giudiziari"

Giuseppe Conte è intervenuto in Calabria a sostegno di Pasquale Tridico, candidato del Movimento 5 Stelle per il campo largo, alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimi. “La sua candidatura – ha dichiarato l’ex premier – è stata largamente condivisa dalle realtà politiche, sociali e culturali calabresi”.

Conte ha poi ricordato il percorso europeo di Tridico: “è uno dei nostri europarlamentari costruttori di pace, con un mandato preciso. In un solo anno di legislatura si è già distinto per le tante iniziative volte a garantire maggiore sicurezza e più spesa sociale per i cittadini italiani”.

Le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto, il leader del Movimento 5 Stelle le ha definite “opportunistiche“. “Non si tratta di un gesto nobile – ha spiegato – perché arriva nel pieno di un’inchiesta che appare molto seria. Pur ribadendo la presunzione di innocenza, il suo passo indietro sembra piuttosto un calcolo per garantirsi la riconferma a furor di popolo, indipendentemente dagli esiti giudiziari”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina. Navigare senza barriere: due giornate con “Lo Spirito di Stella”
S. Teresa di Riva. Cade dal balcone, 44enne in elisoccorso al Policlinico di Messina
Riprende l’attività di Benefit, “si possono donare vestiti in buone condizioni”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED