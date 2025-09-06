Regionali Calabria. Conte: “Tridico candidatura condivisa, opportunistiche le dimissioni di Occhiuto”

"Il passo indietro di Occhiuto sembra piuttosto un calcolo per garantirsi la riconferma a furor di popolo, al di là dagli esiti giudiziari"

Giuseppe Conte è intervenuto in Calabria a sostegno di Pasquale Tridico, candidato del Movimento 5 Stelle per il campo largo, alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre prossimi. “La sua candidatura – ha dichiarato l’ex premier – è stata largamente condivisa dalle realtà politiche, sociali e culturali calabresi”.

Conte ha poi ricordato il percorso europeo di Tridico: “è uno dei nostri europarlamentari costruttori di pace, con un mandato preciso. In un solo anno di legislatura si è già distinto per le tante iniziative volte a garantire maggiore sicurezza e più spesa sociale per i cittadini italiani”.

Le dimissioni del presidente Roberto Occhiuto, il leader del Movimento 5 Stelle le ha definite “opportunistiche“. “Non si tratta di un gesto nobile – ha spiegato – perché arriva nel pieno di un’inchiesta che appare molto seria. Pur ribadendo la presunzione di innocenza, il suo passo indietro sembra piuttosto un calcolo per garantirsi la riconferma a furor di popolo, indipendentemente dagli esiti giudiziari”.