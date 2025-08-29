 Regionali Calabria. Pasquale Tridico, presenta il simbolo della su lista

Dario Rondinella

venerdì 29 Agosto 2025 - 13:25

CATANZARO – Alle prossime elezioni regionali in Calabria, accanto al mio nome sulla scheda elettorale sarà presente, come da tradizione, anche la “Lista del Presidente”, insieme ai simboli di tutte le forze progressiste che mi sostengono.

Lo ha scritto in un post su Facebook il candidato alla presidenza della Regione, Pasquale Tridico, spiegando il significato del nuovo simbolo: “Abbiamo scelto un’immagine che richiama i colori e le forme della nostra Calabria: il mare, il sole e un accento rosso che rappresenta il progresso”.

Tridico ha poi sottolineato tre parole chiave della sua campagna: resta, torna, crediamoci.
Resta, perché chi sceglie di vivere qui non deve sentirsi un eroe solitario, ma parte di una comunità che lotta. Torna, perché vogliamo che i nostri giovani abbiano finalmente l’opportunità di rientrare e costruire il loro futuro nella loro terra. Crediamoci , perché senza fiducia e impegno niente potrà mai cambiare”.

E conclude: “Io credo che la Calabria non debba essere soltanto la terra delle partenze, ma possa diventare la terra del ritorno, della dignità e delle possibilità. Io ci credo, e voglio che anche voi ci crediate”.

