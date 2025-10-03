 Regionali Calabria. Tridico: "agenda Occhiuto, l’ennesima fake news dell’ex presidente"

Regionali Calabria. Tridico: “agenda Occhiuto, l’ennesima fake news dell’ex presidente”

Dario Rondinella

Regionali Calabria. Tridico: “agenda Occhiuto, l’ennesima fake news dell’ex presidente”

Tag:

venerdì 03 Ottobre 2025 - 08:15

Un elenco che, secondo Pasquale Tridico, rappresenta la prova del fallimento della sua esperienza di governo

Con un video diffuso sui social, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ha presentato la sua “agenda dei sogni”. Un elenco che, secondo Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista, rappresenta la prova del fallimento della sua esperienza di governo: “n quattro anni – sottolinea – non ha realizzato nulla. Nessun progetto concreto, solo annunci rimasti tali, come le sue pseudo riforme. Ma finalmente ammette ciò che noi denunciamo da tempo: la sanità in Calabria non funziona.

Ha lasciato le strade a pezzi, i giovani senza futuro e ha persino avallato l’autonomia differenziata insieme ai leghisti. E ora, a pochi mesi dalle elezioni, si inventa una lista dei desideri che non diventerà mai un vero programma di governo”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Flotilla inchioda i governi europei alle loro responsabilità sul genocidio
Truffa Agea, sequestrati 110mila euro a tre imprenditori nebroidei
Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED