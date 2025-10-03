Regionali Calabria. Tridico: “agenda Occhiuto, l’ennesima fake news dell’ex presidente”

Un elenco che, secondo Pasquale Tridico, rappresenta la prova del fallimento della sua esperienza di governo

Con un video diffuso sui social, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto ha presentato la sua “agenda dei sogni”. Un elenco che, secondo Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista, rappresenta la prova del fallimento della sua esperienza di governo: “n quattro anni – sottolinea – non ha realizzato nulla. Nessun progetto concreto, solo annunci rimasti tali, come le sue pseudo riforme. Ma finalmente ammette ciò che noi denunciamo da tempo: la sanità in Calabria non funziona.

Ha lasciato le strade a pezzi, i giovani senza futuro e ha persino avallato l’autonomia differenziata insieme ai leghisti. E ora, a pochi mesi dalle elezioni, si inventa una lista dei desideri che non diventerà mai un vero programma di governo”.