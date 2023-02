Regionali di Fondo. Oro per Giorgia Di Mario, Bavastrelli e Barbaro di bronzo - Tempostretto

L'atleta della Swimblu ha conquistato il titolo regionale sui 5 km, l'UniMe grazie ai piazzamenti termina al terzo posto tra le società siciliane

COMISO – Soddisfazioni dal nuoto di fondo per le società messinesi Ssd UniMe e Swimblu. Messinesi e mamertini si sono sfidati in un derby che li ha visti in lizza per il terzo posto nella classifica di società dei Campionati Regionali Primaverili di Fondo disputati a Comiso, sabato scorso, il 25 febbraio.

Giorgia Di Mario (Swimblu) si laurea campionessa regionale nei 5 km conquistando l’oro nella categoria Assolute. Antonio Bavastrelli (a sinistra nella foto in evidenza) e Alessandro Barbaro della Ssd UniMe salgono sul podio conquistando il bronzo rispettivamente nella 5km Juniores e 3 km Ragazzi I-II anno.

La piscina ragusana ha incoronato la palermitana Mimmo Ferrito che ha conquistato 226 punti in tutto, segue La Fenice di Enna (94 punti) al secondo posto. Al terzo, grazie ai piazzamenti di diversi suoi atleti, l’UniMe con 43 punti, una sola lunghezza davanti alla Swimblu che chiude quarta a 42. I punti venivano assegnati ai primi dodici classificati di ogni categoria.

Piazzamenti UniMe

3 km Ragazze: Sonia Cucinotta nona, Angelica Irrera decima, Teresa Stracuzzi undicesima.

3 km Ragazzi I-II anno: Alessandro Barbaro terzo, Alessandro Irrera quinto, Cristian Molonia quindicesimo, Marco Ceci diciassettesimo, Alessandro Galletta diciannovesimo.

5 km Juniores: Antonio Bavastrelli terzo, Gabriele Molonia ottavo, Matteo Bolignano dodicesimo.

Piazzamenti Swimblu

3km Ragazzi I-II anno: Salvatore Calderone dodicesimo, Davide De Gaetano sedicesimo.

3 km Ragazzi III anno: Aurelio Pandolfo quarto.

5 km Juniores: Maria Pino undicesima tra le donne, Antonino Cafarelli quinto tra gli uomini

5 km Assolute: Giorgia Di Mario prima, Sofia Perdichizzi quarta.

Articoli correlati