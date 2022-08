Regolamento tipo edilizio unico. L'Ordine degli Ingegneri di Messina chiede una proroga - Tempostretto

Entro il 1 ottobre i Comuni dovrebbero uniformarsi al regolamento

Con il decreto presidenziale del 20 maggio 2022 n. 531 è stato approvato il Regolamento tipo edilizio unico, valido per tutti Comuni della Regione Sicilia.

I Comuni entro 120 giorni dalla pubblicazione nella G.U.R.S., avvenuta il 3 giugno scorso, potranno apportare modifiche e quindi entro il 1 ottobre o si uniformeranno al Regolamento cosi come pubblicato nella Gazzetta ufficiale oppure dovranno velocemente attivare tutte le procedure per apportare le modifiche che, caso per caso, vorranno proporre.

L’Ordine Ingegneri, in collaborazione con la sezione di Messina del Centro Provinciale Studi Urbanistici coordinato dall’ing. Nunzio Santoro, consapevole del breve lasso di tempo rimasto, si dichiara sin d’ora disponibile a collaborare con le singole Amministrazioni e chiede parimenti al governo Regionale una ulteriore proroga tecnica sui 120 giorni previsti per le modifiche da apportare al Regolamento tipo.