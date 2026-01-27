Renato Coletta entra in Sud chiama Nord

L'annuncio in conferenza stampa: "Collaborazione sui fatti, continuo a servire la città"

MESSINA – È Renato Coletta il nuovo ingresso di Sud chiama Nord. L’annuncio è stato dato durante la conferenza sui risultati di Arisme.

Il sindaco Federico Basile ha spiegato: “Ci sono pezzi di città che hanno capito che il buon governo non ha colori politici. Oggi sono accanto a chi non è stato tenero con questa amministrazione e con quella precedente. Forse il tempo, spiegando le cose, ha fatto comprendere che la sana amministrazione passa da un grande lavoro che si fa a testa alta e con spalle larghe. Per questo oggi qui c’è Renato Coletta”.

Il passaggio dall’opposizione alla squadra di governo

“Sono stato avvicinato per una collaborazione sui fatti, nel merito, quello che ho fatto sempre nei miei tre mandati – ha detto Coletta -. Ho accettato continuando a lavorare in strada, perché osservo i problemi e tento di risolverli. Questo sì ha portato i suoi frutti. Nell’ultimo anno sono sceso dal ring e ho notato che i buoni sono sempre all’opposizione e I cattivi sempre al governo. Ma ci sono le sfumature e ho capito che in realtà i buoni e i cattivi non sono tanto buoni né cattivi. Non rimpiango niente del passato ma voglio parlare del presente. Oggi sono in una squadra in cui lavoro, con meno post sui social perché mi hanno disgustato le persone che alimentano odio sociale. Mi chiamo fuori da questo. Continuo a servire la mia città. In questo caso collaborando con l’amministrazione. Questo è avvenuto in totale libertà e coerenza con i miei principi. Ringrazio per la fiducia nonostante le mazzate che ho dato. Non rimpiango nulla, ma oggi sono in un’altra veste. Questa è un’altra politica per me, meno appariscente. Continuerò a lavorare con la passione che ci ho sempre messo e con l’amore per la città”.

Cateno De Luca ha aggiunto: “Quando vedevo questo ragazzo che faceva tutto sto bordello mi rivedevo in lui. Nella vita uno deve interrogarsi sulla qualità del tempo. Se può dare risultati diversi. Se uno fa politica tanto per farla, fare bordello funziona. Sei e vuoi rimanere all’opposizione quindi questa scelta funziona, no? Ma se hai la possibilità di capire come funziona dall’altra parte poi valuti. Colletta ha iniziato la sua opposizione responsabile nei confronti di Basile come io ho fatto con Schifani. A me è andata male, a lui bene. Lui è andato oltre, ha visto come stanno le cose, aveva un’idea diversa, non sbagliata per forza. E da questa nuova visuale ha capito che questa è una squadra che con tutti gli errori che facciamo, io in primis, siamo persone per bene e in buona fede. La città sta cambiando e sta diventando un modello nazionale di buona amministrazione”.