Messina, si presentano gli “sguardi sull’Occidente” di Giuseppe Ruggeri

Appuntamento il 30 gennaio alla Mondadori di Messina con il medico e scrittore, che presenta il suo nuovo saggio. Con lui il gesuita Felice Scalia e il professore Mantineo

MESSINA – Venerdì 30 gennaio, alle ore 18, al Mondadori Bookstore Messina di via Consolato Del Mare 35, verrà presentato il saggio “Dell’irragionevole ragione. Sguardi sull’Occidente”, di cui è autore Giuseppe Ruggeri, pubblicato di recente da Città del Sole Edizioni.

Insieme all’autore interverranno padre Felice Scalia, gesuita, e il professor Antonino Mantineo, docente presso Università della Magna Graecia (Catanzaro).

Giuseppe Ruggeri, medico, giornalista pubblicista, scrittore e presidente nazionale dell’Associazione Medici Scrittori Italiani, con Dell’irragionevole ragione. Sguardi sull’Occidente “offre al lettore l’opportunità di osservare l’Occidente, la sua storia e i fatti che via via l’hanno visto crescere, soffrire e svilupparsi, da un’angolazione che tenta di essere la più completa possibile”, si legge nella presentazione.

“Eventi-chiave come la guerra d’indipendenza americana, le rivoluzioni francese e russa, la beat-culture, il suffragio universale, la parità dei sessi costituiscono, della secolare costruzione che è ormai l’Occidente, i mattoni portanti. Considerazione di fondo, espressa dall’autore, è che tanto più si cerca oggi di sfilare

uno di questi mattoni per esaminarne tutti i lati oltre a quello che sporge dall’edificio, quanto più si è soliti gridare al sacrilegio, quasi che la verità non possa avere altra forma se non quella che emerge dal suo prospetto frontale. Così facendo, s’insiste a guardare il presente con sguardo parziale, evitando

d’apprezzarne la dimensione profonda che affonda nella piena comprensione dei fatti, nella loro radice originaria e inequivocabile”.