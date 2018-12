Atm, Campagna: Conferma interinali bloccata da ostacoli finanziari e normativi

MESSINA – “La conferma dei lavoratori interinali era ed è bloccata da ostacoli di carattere finanziario e normativo. Non vi è mai stata nessuna altra motivazione”. Non si è fatta attendere la replica del presidente dell’Atm, Giuseppe Campagna, al j’accuse di Uil e Uiltrasporti, nei confronti della direzione dell’Azienda e dell’Amministrazione comunale, al termine della riunione durante la quale il sindacato ha dato l’ok all’assunzione di 45 autisti interinali per sei mesi.

“Da mesi – incalza Campagna - Atm, Amministrazione e Consiglio Comunale si stanno adoperando per trovare una soluzione che si muova nel rispetto della legalità senza provocare danni erariali.

L'obiettivo è quello di mettere in servizio almeno trenta autisti nel più breve tempo possibile, ma il percorso è ancora pieno di insidie. Comprendo le esigenze di propaganda di qualche sindacalista – chiosa Campagna - ma temo che certe affermazioni prive di fondamento possano inasprire gli animi e complicare un iter procedurale non facile arrecando solo danno ai lavoratori interessati ai fatti e non alla corsa di alcuni ad accaparrarsi meriti che non hanno”.