Taormina. Lo Presti: "Non sono interessato al ruolo di liquidatore dell'Asm"

TAORMINA – “Ringrazio il gruppo di minoranza ed in particolare il consigliere D’Aveni per la considerazione professionale e personale, ma non sono in alcun modo interessato alla candidatura quale nuovo liquidatore dell’Asm di Taormina”.

Il vice comandante del corpo di Polizia Municipale della città Turistica, Daniele Lo Presti replica in modo cortese ma allo stesso perentorio alla proposta dell’opposizione di assumere il ruolo di liquidatore dell’Azienda servizi municipalizzata, al momento ricoperto dal comandante dei Vigili urbani, Agostino Pappalardo.

“Non sono in alcun modo interessato a tale tipo di posizione in quanto – ha spiegato Lo Presti - desidero continuare a mettere a disposizione la mia professionalità, acquisita in dieci anni in una struttura complessa come la polizia locale di Milano, nel settore sicurezza e viabilità ove ritengo di poter dare il mio contributo in maniera importante e sempre più orientato verso una trasformazione della polizia locale alle esigenze della comunità taorminese”.