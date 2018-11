Torrente Savoca, il greto supera il livello delle case. Cosa si aspetta? VIDEO

CLICCA QUI E GUARDA IL VIDEO REPORTAGE Negli ultimi lustri il greto si è innalzato di oltre 5 metri al punto che si riesce a toccare il ponte ferroviario. In caso di piena i disagi sarebbero enormi ma i tempi per la messa in sicurezza sono ancora

lunghi. Intanto il torrente che

divide S. TERESA DI RIVA E FURCI SICULO è diventato una giungla che ostacola il corso d'acqua. Ma nessuno può toccare nemmeno un granello di sabbia: "Rischierei un avviso di garanzia" taglia corto il sindaco di S. Teresa Lo Giudice. Nei giorni scorsi è esondato il Pagliara.Anche lì una situazione delicata... "Il Savoca", versante Furci, ha da anni superato il livello delle case che sorgono in via Simone Neri e desta preoccupazione anche tra gli abitanti della popolosa via Cesare Battisti. Il 18 ottobre del 2015 l'ex sindaco di S. Teresa Cateno De Luca inscenò una clamorosa protesta appendendo la fascia tricolore ad un cappio proprio sul torrente. Ma da allora nulla (tranne i necessari progetti) è stato ancora fatto per svuotare il greto.

La clamorosa protesta di De Luca il 18 ottobre del 2015