Migranti sulla Diciotti: oggi alle 17 la manifestazione "Facciamoli scendere"

L’appuntamento è oggi pomeriggio alle 17, al varco 04 MOLO DI LEVANTE PORTO DI CATANIA.

L’urlo è “FACCIAMOLI SCENDERE”, ed è una manifestazione aperta a quanti vogliano far sentire alta la voce dell’accoglienza siciliana. La protesta è stata organizzata dalla Rete antirazzista catanese che già da due giorni sta promuovendo azioni volte a mantenere alta l’attenzione.

Questa la posizione della Rete antirazzista su quanto sta accadendo al porto, con la nave Diciotti ormeggiata con 150 migranti che su disposizione del vicepremier Salvini non vengono fatti sbarcare.

“Catania città aperta all'accoglienza. Facciamoli scendere! Apriamo i porti! Dimissioni del Ministro Salvini!

Da molti giorni 150 donne e uomini, fuggiti dalla miseria, dalla guerra e dai lager libici dove hanno subito le violenze dei trafficanti di esseri umani, si trovano sulla nave della Guardia Costiera italiana Diciotti.

È inaccettabile la scelta del Governo italiano, e in particolare del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, di impedire lo sbarco nel territorio italiano delle 150 persone stremate e in precarie condizioni di salute.

Nessun obiettivo politico del Governo può giustificare l'utilizzo di centinaia di vite umane come arma di ricatto, considerate carne da macello, non vite e speranze ma numeri da distribuire o respingere.

Catania è città di solidarietà e accoglienza e vogliamo che il nostro porto sia immediatamente aperto e che le autorità lascino sbarcare le 150persone dalla nave Diciotti.

Nessuna donna e nessun uomo è illegale. Restiamo umani!

