“Revoca dei buoni pasti al Policlinico”, esposto dei sindacati

NurSind e Uil-Fpl di Messina esprimono pure preoccupazione per la scadenza dei contratti per infermieri e operatori

MESSINA – Scontro tra azienda Policlinico e sindacati. NurSind e Uil-Fpl di Messina hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica puntando l’indice contro il management aziendale. Secondo Ivan Alonge e Livio Andronico, rispettivamente segretario provinciale NurSind e Uil-Fpl, “i vertici del Policlinico avrebbero esercitato pressioni sulle organizzazioni sindacali attraverso una nota formale nella quale evidenziano come il mancato accordo sulla concessione dei buoni pasto avrebbe determinato il mancato rinnovo dei contratti del personale a tempo determinato (infermieri e operatori sanitari, n.d.r.), in scadenza al 30 settembre 2025. Le due organizzazioni sindacali hanno anche inviato una nota all’assessora regionale alla Salute, Daniela Faraoni, richiedendo il suo intervento”.

“Il buono pasto un diritto in sostituzione del servizio mensa dopo le sei ore di lavoro”

Ecco il comunicato dei sindacati: “NurSind e Uil Fp, come sigle maggiormente rappresentative al Policlincio ‘Martino’ di Messina, fanno presente che l’8 maggio hanno ricevuto, dal management aziendale dell’Azienda ospedaliera Policlinico universitario di Messina, la comunicazione ‘dell’impossibilità dell’erogazione dei buoni pasto a tutti i dipendenti che svolgono servizio oltre le sei ore contrattuali’. Il tutto motivando tale decisione con un presunto sforamento del tetto di spesa rilevato dall’assessorato della Salute, che costituirebbe un limite invalicabile e individuando come voce particolarmente impattante proprio il costo dei buoni pasto. Nella stessa nota, veniva altresì rappresentato che non risulta possibile garantire un servizio mensa alternativo. Ovviamente, ciò che lascia fortemente perplessi e che desta forte preoccupazione è la violazione di un diritto garantito e previsto dal Ccnl Sanità come servizio sostitutivo della mens. E che è stato riconosciuto e tutelato anche dalla suprema Corte di Cassazione. Corte che ha stabilito che il buono pasto per i dipendenti della sanità rappresenta e configura un diritto in sostituzione del servizio mensa dopo le sei ore di lavoro”.

E ancora: “A tutto ciò si aggiunge la comunicazione del management aziendale che conclude l’avviso, comunicando che, in assenza di soluzioni e/o proposte alternative, ‘si vedrà costretta a non prorogare i contratti in scadenza al 30/09/2025’ del personale sanitario incaricato a tempo determinato. E il mancato rinnovo dei contratti individuali del personale, in atto a tempo determinato, non solo rappresenta una disdicevole decisione verso i lavoratori e le loro famiglie, che verrebbero lasciati senza alcun reddito in un momento socioeconomico particolarmente difficile, ma comporterebbe una forte ricaduta negativa sul mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, con possibili ripercussioni. E come è possibile che, nonostante due significativi incrementi del tetto di spesa — pari a 4 milioni di euro nel 2023 e a ulteriori 11 milioni nel 2025, per un totale complessivo di 15 milioni di euro in più — l’azienda si trovi oggi in una condizione tale da dichiarare l’impossibilità di garantire perfino i buoni pasto ai lavoratori?”.

Abbiamo chiesto all’azienda se intende replicare.