 Nasce a Messina Norcineria Sicula: la cucina dai profumi della nostra terra

Nasce a Messina Norcineria Sicula: la cucina dai profumi della nostra terra

Redazionale

Nasce a Messina Norcineria Sicula: la cucina dai profumi della nostra terra

lunedì 29 Dicembre 2025 - 06:30

Redazionale. Inauguazione in via Ugo Bassi, dove le maioliche siciliane incontrano il calore del legno

Redazionale – Dalla passione per i prodotti e i profumi della nostra amata terra nasce a Messina in Via Ugo Bassi, 67, la “Norcineria Sicula”con cucina, in un’ambiente accogliente e raffinato dove le maioliche siciliane incontrano il calore del legno. In un’esposizione che crea un’esperienza unica rievocando un passato non troppo lontano dai sapori quasi dimenticati, qui si può respirare il profumo intenso dei prodotti della nostra terra con la formula dei cotti gastronomici con ricette tradizionali che seguono la stagionalità delle materie prime in modo da garantire proposte sempre fresche, di alta qualità e a km zero.

Nasce a Messina Norcineria Sicula con cucina

Inoltre, è presente una vasta offerta di salumi e formaggi selezionati da allevatori locali ed eccellenze nazionali insieme ai sott’olio le marmellate ecc…rigorosamente artigianali. Insomma, più che un negozio sotto casa un’esperienza da vivere all’interno di uno spazio molto bello e curato nei dettagli. E, per completare, ecco i vini, con una selezione di bottiglie che riusciranno ad accompagnare i cibi esaltandone l’odore ed il sapore. Quello autentico ma ormai dimenticato.

Un’esperienza a tutto tondo per una location di prestigio nel cuore pulsante di Messina. Quindi, unendo tradizione e innovazione, in tempo di social, il nostro motto è: “Se non è locale, non e’ virale“.
Un’esperienza da fare. Buona degustazione a tutti.

Per maggiori informazioni si può consultare le pagine Facebook e Instagram.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Quest’anno il Natale da Naïma Griffe è un invito a lasciarsi sorprendere
Per un Natale di resistenza tra il mondo in fiamme e le nostre periferie
Natale a Messina, Irama conquista Piazza Duomo FOTO e VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED