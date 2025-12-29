Nasce a Messina Norcineria Sicula: la cucina dai profumi della nostra terra

Redazionale. Inauguazione in via Ugo Bassi, dove le maioliche siciliane incontrano il calore del legno

Redazionale – Dalla passione per i prodotti e i profumi della nostra amata terra nasce a Messina in Via Ugo Bassi, 67, la “Norcineria Sicula”con cucina, in un’ambiente accogliente e raffinato dove le maioliche siciliane incontrano il calore del legno. In un’esposizione che crea un’esperienza unica rievocando un passato non troppo lontano dai sapori quasi dimenticati, qui si può respirare il profumo intenso dei prodotti della nostra terra con la formula dei cotti gastronomici con ricette tradizionali che seguono la stagionalità delle materie prime in modo da garantire proposte sempre fresche, di alta qualità e a km zero.

Inoltre, è presente una vasta offerta di salumi e formaggi selezionati da allevatori locali ed eccellenze nazionali insieme ai sott’olio le marmellate ecc…rigorosamente artigianali. Insomma, più che un negozio sotto casa un’esperienza da vivere all’interno di uno spazio molto bello e curato nei dettagli. E, per completare, ecco i vini, con una selezione di bottiglie che riusciranno ad accompagnare i cibi esaltandone l’odore ed il sapore. Quello autentico ma ormai dimenticato.

Un’esperienza a tutto tondo per una location di prestigio nel cuore pulsante di Messina. Quindi, unendo tradizione e innovazione, in tempo di social, il nostro motto è: “Se non è locale, non e’ virale“.

Un’esperienza da fare. Buona degustazione a tutti.

