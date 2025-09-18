 Riaperto dopo 5 anni il ponte sul torrente Mela

Redazione

giovedì 18 Settembre 2025 - 18:35

Il collegamento tra Milazzo e Barcellona torna finalmente fruibile. Attualmente il transito è riservato ai veicoli, con limite di velocità a 20 km/h

È tornato percorribile, dalle ore 11 di stamani, il ponte sul torrente Mela, infrastruttura di primaria importanza che unisce Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. La riapertura restituisce alla comunità un collegamento essenziale, interdetto al traffico dal 2020, in un’area densamente abitata e caratterizzata da un elevato volume di circolazione.

L’intervento, curato dal Genio Civile di Messina, ha riguardato la ricostruzione dell’impalcato a cinque campate, la sistemazione della carreggiata e l’installazione di nuove barriere di protezione. L’obiettivo è garantire maggiore sicurezza e una più lunga durata alla struttura, che in passato ha subito chiusure e limitazioni a causa di problemi strutturali.

La riqualificazione consente di superare la foce del torrente Mela e di raccordarsi con la strada provinciale 75/b, importante arteria che collega i due centri lungo la litoranea tirrenica.
Attualmente il transito è riservato ai veicoli, con limite di velocità fissato a 20 km/h, misura necessaria per tutelare la sicurezza degli operatori ancora impegnati nei lavori. Sono in fase di completamento gli interventi per l’accesso pedonale, in particolare l’installazione delle ringhiere di protezione, e le opere di sistemazione idraulica e ambientale dell’alveo del torrente.

“La riapertura al traffico del ponte sul torrente Mela — ha dichiarato il sindaco metropolitano Federico Basile — segna un momento importante: dopo anni di chiusure, deviazioni e rallentamenti, viene ripristinato un collegamento diretto tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, con benefici evidenti per la circolazione. L’intervento era necessario per garantire sicurezza e solidità a una struttura che, oltre al suo valore tecnico, rappresenta un elemento fondamentale per la vita quotidiana di migliaia di cittadini, per i pendolari, le attività economiche e i servizi del territorio”.

