Riaperto lo svincolo di Villafranca. Ora si attende il bypass Baglio - Tempostretto

Era rimasto chiuso per due giorni per trasformarlo nuovamente da entrata a uscita

Dalla notte tra il 23 e il 24 dicembre fino al 3 gennaio era il caos anche tra Villafranca e Rometta. L’incendio in galleria Telegrafo aveva comportato la chiusura dell’autostrada Messina – Palermo a partire dalla svincolo di Giostra, con le auto costrette a transitare dai colli o dalla più lunga litoranea. In entrambi i casi un considerevole aumento dei tempi di percorrenza.

L’incubo è terminato nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio, dopo ventidue giorni. Ma, almeno dal 3 al 14 gennaio, Villafranca e Saponara hanno respirato, perché lo svincolo che solitamente è attivo solo in uscita è stato riconvertito in entrata, in modo tale da fare almeno imboccare l’autostrada a Villafranca e non a Rometta.

Per altri due giorni, domenica e lunedì, lo svincolo di Villafranca è rimasto chiuso sia in uscita sia in entrata, in direzione Palermo, per consentire il ripristino dello stato originario, cioè l’uscita.

Da domenica l’autostrada è regolarmente percorribile e da stamattina si può anche uscire a Villafranca, mentre per andare in direzione Palermo bisogna entrare a Rometta.

Galleria Telegrafo

Proseguono, nel frattempo, gli interventi in galleria Telegrafo. E’ percorribile solo sulla corsia di sorpasso, in modo da consentire la prosecuzione dei lavori di implementazione delle dotazioni impiantistiche utili a garantire maggiore sicurezza. Le installazioni interesseranno anche il tunnel gemello adiacente, dove il traffico si dirige in direzione opposta, e gli imbocchi saranno monitorati dalle telecamere e presidiati tutti i giorni, 24 ore su 24, da due squadre antincendio. La guida all’interno del tunnel è consentita ad una velocità massima di 60 km/h e rispettando un distanziamento minimo di 100 metri.

Bypass Baglio

La prossima sostanziale modifica della viabilità si avrà con l’apertura del bypass Baglio, prevista entro fine mese. Dalla carreggiata lato monte si passerà a quella lato mare a doppio senso, per circa tre chilometri e mezzo, in modo da consentire il completamento della carreggiata lato monte del viadotto Ritiro.