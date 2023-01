Riaperta la galleria Telegrafo. Fine di un incubo durato 22 giorni - Tempostretto

Per muoversi verso la zona tirrenica si doveva uscire a Giostra e percorrere la strada dei colli o quella più lunga della litoranea

MESSINA – Ha riaperto a mezzanotte, nel passaggio dal 14 al 15 gennaio, come da previsioni, la galleria Telegrafo. Il lavoro è proseguito fino all’ultimo per stendere il nuovo tappeto d’asfalto e continuerà sulla corsia rimasta chiusa al traffico.

Sono serviti tre turni h 24, sette giorni su sette per velocizzare i complessi interventi di ripristino della Galleria, a seguito del rogo causato da un camion nella notte tra il 23 e il 24 dicembre.

La galleria. Foto dalla pagina Fb Opt Messina

Da ultimo, le forti raffiche di maestrale, che hanno investito per 48 ore il territorio messinese, avevano impedito le delicate operazioni di “spritz beton”, per mezzo delle quali la volta del tunnel viene rivestita a strati di una speciale miscela di malta ad alta resistenza.

A fine dello scorso anno era stata indicata come data di riapertura quella di oggi, il 12 gennaio. Alla fine il ritardo è stato di 48 ore e i giorni di disagi vissuti dai cittadini ventidue.

Per ventidue giorni, per recarsi verso la zona tirrenica, è stato necessario uscire a Giostra e percorrere la strada dei colli o quella più lunga della litoranea, con evidenti disagi in entrambi i casi. Concluso quest’incubo, si attende ora l’apertura del bypass Baglio, che consentirà di evitare l’uscita obbligatoria a Giostra nell’altra direzione.

