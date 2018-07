Statale 114, tavolo tecnico per criticità nel tratto Tremestieri-Giampilieri

Il sindaco Cateno De Luca non si fa attendere e fissa per il prossimo 25 luglio il tavolo tecnico richiesto da Sicilia Futura per affrontare e trovare soluzioni concrete alle tante criticità che interessano il tratto di strada statale 114, da Tremestieri sino a Giampilieri.

Al tavolo siederà il dirigente del dipartimento mobilità urbana Mario Pizzino, il responsabile dell'Anas di Messina, il presidente del consiglio comunale Claudio Cardile ed i rappresentanti del gruppo consiliare di Sicilia Futura, Daria Rotolo (prima firmataria della richiesta di tavolo tecnico), Piero La Tona, Alessandro De Leo ed il vicepresidente vicario Nino Interdonato.

“Un segnale d'attenzione molto importante da parte di questa Amministrazione – ha sottolineato la consigliera Rotolo – che dopo 48 ore dalla nostra richiesta (inoltrata il 16 luglio) ha convocato per mercoledì 25 tutte le parti interessate. Siamo certi che con questo spirito di massima collaborazione verranno affrontate e trovate le soluzioni utili alla messa in sicurezza di un tratto di strada statale caratterizzata da parecchi incidenti anche mortali, in particolare nel tratto del lungomare di S.Margherita”.