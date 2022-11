Rifiuti abbandonati. Verbali fino a 600 euro, l'azione della Polizia municipale - Tempostretto

4 camion in una notte per togliere tutto ciò che lasciano i cittadini a Messina

MESSINA – Discariche abusive. Rifiuti abbandonati dai cittadini ovunque. Operazioni notturne della Polizia municipale guidata dal comandante Stefano Blasco. In una sola notte verbali da 216 e 600 euro e 4 camion hanno dovuto togliere i rifiuti in zone diverse della città, da via Palermo all’isolato 13 di Giostra e in altre zone della città.

L’abbandono di rifiuti in strada

Un cittadino è stato multato in flagranza perché abbandonava due sacchetti di rifiuti in strada, dopo essere sceso dall’autovettura. Il risultato? 216 euro di multa. Un altro, sempre per abbandono di rifiuti, ha avuto un verbale di 600 euro.

Qui si tratta della città ma, come segnalato spesso a Tempostretto, sono tante le zone dove sono state create vere e proprie discariche abusive. Riusciremo a diventare una città normale?

