Rifiuti e riciclo, “Messina numero 1 in Sicilia”. Oggi Schifani per “65% e oltre”

Continua e si conclude oggi a Palazzo Zanca la seconda edizione dell'iniziativa

MESSINA – Nei rifiuti e nel riciclo “Messina spicca come modello in Sicilia” .Un concetto che è stato ribadito ieri più volte dagli ospiti, spesso provenienti da fuori, dell’iniziativa di “65% e oltre!”. Si è trattato della prima giornata dell’evento promosso da Messina Servizi Bene Comune, che ha riunito a palazzo Zanca istituzioni, esperti del settore e rappresentanti dei principali consorzi nazionali per il recupero e il riciclo degli imballaggi. L’iniziativa continua oggi, dalle ore 10, sempre nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, con il confronto istituzionale e il dibattito sulla “Gestione dei rifiuti in Sicilia e le prospettive future”. E la partecipazione del presidente della Regione siciliana Renato Schifani.

“Al centro del dibattito, le strategie per raggiungere gli obiettivi europei di riciclo al 2035 e le innovazioni nel settore della gestione dei rifiuti, con un focus sulle migliori pratiche applicabili alla Sicilia e alle realtà metropolitane”, hanno messo in evidenza la partecipata e l’amministrazione comunale.

Si tratta di una seconda edizione. E sono intervenuti il sindaco di Messina Federico Basile, il presidente della Srr (Società di regolamentazione del servizio di gestione rifiuti) Messina Area metropolitana Danilo Lo Giudice, la presidente di Messina Servizi Bene Comune Mariagrazia Interdonato e Salvo Puccio, direttore generale del Comune di Messina.

Per il mondo dei consorzi nazionali, hanno partecipato Maria Concetta Dragonetto, Area Rapporti con il Territorio Conai; Roberto Di Molfetta, vicedirettore Comieco Giuseppe Ciraolo, responsabile Relazioni istituzionali Corepla; Carmine Pagnozzi, direttore generale Biorepack; Federico Fusari, direttore generale Ricrea e Calogero Picone, referente Sicilia CoReVe (Consorzio per il riciclo del vetro).

.

Incontro rifiiuti Interdonato Basile Basile e Puccio Incontro rifiiuti Incontro rifiuti con UniMe

L’appuntamento prosegue domani, venerdì 21 febbraio, dalle ore 10, sempre nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca su “Gestione dei rifiuti in Sicilia: le sfide regionali, il ‘Modello Messina’ e gli obiettivi futuri”.

Il dibattito ha messo in evidenza “la necessità di un lavoro sinergico tra enti locali e consorzi di filiera per migliorare le performance ambientali e rafforzare il sistema del riciclo in un contesto che presenta ancora criticità a livello impiantistico”, è stato da più parti evidenziato.

“Messina modello virtuoso”: il riconoscimento dei consorzi di filiera

Il rappresentante di Corepla Giuseppe Ciraolo ha sottolineato il valore della collaborazione tra tutti gli attori del sistema e il ruolo di Messina come esempio virtuoso di economia circolare: “Il successo per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica a Messina è il frutto del contributo collettivo di tutti i soggetti chiamati in causa: Comune, Messina Servizi, Consorzi e cittadini. È la dimostrazione che, con l’impegno, una città rinasce e diventa un modello di economia circolare per tutto il territorio nazionale”.

Roberto Di Molfetta, vicedirettore di Comieco, ha evidenziato i risultati raggiunti da Messina nella raccolta della carta e del cartone e le nuove sfide per migliorare ulteriormente il sistema: “Questa è un’occasione importante per essere qui a Messina e ringraziare la città e i suoi cittadini per i risultati straordinari raggiunti nella raccolta differenziata di carta e cartone. Un ringraziamento va anche ai negozianti, che ogni giorno contribuiscono attivamente raccogliendo e conferendo correttamente il cartone. Messina è ormai un punto di riferimento a livello nazionale, un modello di gestione efficace della raccolta, e come Consorzio Comieco continuiamo a supportare questa città non solo riconoscendo i corrispettivi previsti dal sistema CONAI, ma anche attraverso investimenti mirati. Oggi è stata anche l’occasione per guardare avanti e lanciare nuove sfide, tra cui l’implementazione di una raccolta dedicata ai cartoni per bevande, con un sistema di separazione direttamente nell’impianto cittadino, e l’attivazione di un circuito per la raccolta degli imballaggi utilizzati nella ristorazione e nell’asporto. Insieme possiamo continuare a migliorare e rendere Messina sempre più un’eccellenza nell’economia circolare”.

Carmine Pagnozzi, direttore generale di Biorepack, ha invece messo in evidenza il ruolo della bioplastica nel processo di compostaggio e il valore dell’economia circolare per la città: “Per il secondo anno consecutivo, Biorepack è presente a Messina per partecipare a ‘65% e oltre!’, un appuntamento che suggella la collaborazione tra il più giovane consorzio di filiera del sistema CONAI e l’amministrazione comunale, insieme a Messinaservizi Bene Comune. Abbiamo raggiunto importanti obiettivi nella gestione degli imballaggi in bioplastica presenti nell’umido, garantendo che questi rifiuti vengano correttamente avviati al compostaggio per la produzione di compost di qualità. Questo processo, supportato dall’impegno di Messinaservizi, consente di riportare il compost nelle aree urbane del Comune, chiudendo il cerchio dell’economia circolare e contribuendo alla fertilità dei suoli. Inoltre, le risorse messe a disposizione attraverso il nostro consorzio permettono di finanziare iniziative che rafforzano ulteriormente questo modello virtuoso, rendendo Messina un esempio di gestione sostenibile dei rifiuti organici.

Federico Fusari, direttore generale di Ricrea, ha parlato dell’importanza del riciclo degli imballaggi in acciaio: “Sul fronte della raccolta, la Sicilia non è brillantissima, ma grazie a Messina e ai piccoli comuni dove è forte il legame tra cittadini e cosa pubblica, ci sono esempi di città virtuose nella raccolta, che fanno ben sperare. Inoltre, in Sicilia c’è un’importante acciaieria che assicura il riciclo degli imballaggi raccolti con efficienza e costi ambientali ridotti: un modello vincente”.

Un momento significativo della giornata è stato dedicato alla presentazione del protocollo d’intesa tra Conai, Comune di Messina, Messina Servizi Bene Comune e Università di Messina, che punta a migliorare la gestione della raccolta differenziata all’interno dell’Ateneo grazie anche a un progetto incentrato sulla comunicazione.

“Grazie al progetto Città Metropolitane – ha spiegato Maria Concetta Dragonetto, Area Rapporti con il territorio Conai – metteremo a disposizione del Comune di Messina e di Messinaservizi Bene Comune una serie di risorse per realizzare una campagna di comunicazione mirata all’interno dell’Università di Messina. L’obiettivo principale è potenziare il sistema di raccolta differenziata già esistente, ma soprattutto migliorare il conferimento dei rifiuti da parte degli studenti, del personale docente e non docente. La campagna partirà da un’analisi approfondita delle complessità attuali all’interno dell’Università, per comprendere al meglio le esigenze e le criticità del sistema di raccolta. A tal proposito, abbiamo già effettuato i primi sopralluoghi e devo dire che visitare il Polo Centrale dell’Ateneo è stata un’esperienza straordinaria: la Sala dei Pericolanti e altri spazi storici e culturali rappresentano autentici tesori della città. Oltre alla campagna dedicata all’Università, realizzeremo un’iniziativa di comunicazione rivolta all’intera città, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dei materiali conferiti nella raccolta differenziata. Ci concentreremo sugli errori più comuni nel conferimento dei rifiuti, analizzando anche le peculiarità specifiche del territorio messinese attraverso approfondite analisi merceologiche. Metteremo a disposizione il nostro know-how maturato in oltre 15 anni di esperienza sul territorio nazionale e nelle collaborazioni con altre università, fornendo un supporto sia tecnico che comunicativo per rendere il sistema di raccolta sempre più efficiente e consapevole”.

Il Pìprorettore Vicario dell’Università degli Studi di Messina, Giuseppe Giordano, ha dichiarato: “Il Protocollo di intesa Conai, Comune di Messina, Messinaservizi Bene Comune e Università di Messina consentirà di ottimizzare la raccolta differenziata in Ateneo, partita già nel 2020, con azioni di sensibilizzazione e informazione specificatamente mirate all’utenza universitaria. Penso soprattutto alla popolazione studentesca, che proviene ormai da diverse parti del mondo ed è caratterizzata da abitudini e culture diverse. Il protocollo, inoltre, è un virtuoso esempio di come iniziative di collaborazione tra importanti istituzioni ed enti cittadini possano creare valore per tutta la comunità”.

“La differenziata un successo di squadra a Messina”

“Mi sono riservato la chiusura di questi lavori – ha affermato il sindaco Basile a margine dell’incontro – per sottolineare un concetto che oggi è emerso con chiarezza: il successo della raccolta differenziata a Messina è il frutto di un grande lavoro di squadra. Quando Conai parla di ‘expertise’, significa che siamo bravi. Siamo bravi noi, ma sono bravi soprattutto i cittadini, che ogni giorno fanno uno sforzo concreto nel conferire i rifiuti correttamente, contribuendo alla qualità del nostro sistema di raccolta. Questo risultato nasce da un’organizzazione che, fino a qualche anno fa, non esisteva ed è stata costruita da chi ha creduto in questa sfida, da chi l’ha avviata nel 2018 e da chi l’ha portata avanti con determinazione. Ma, come detto, il merito più grande va ai cittadini, che con un semplice gesto quotidiano compiuto in pochi secondi fanno la differenza. Questa due giorni con un confronto con gli attori principali del settore dimostra che lavorare insieme su progetti come questo significa costruire una cultura condivisa della sostenibilità, facendo leva sulla comunicazione e sulla consapevolezza. Perché se raggiungere un grande risultato è difficile, mantenerlo e migliorarlo lo è ancora di più. La cittadinanza ha dimostrato un segno di grande una maturità; certamente bisogna ancora intervenire per migliorare alcune situazioni, ma il cambiamento è evidente e la risposta della città è stata straordinaria. Messina oggi è una città matura e consapevole, e di questo dobbiamo esserne orgogliosi”.

“Questa prima giornata, ha affermato la presidente di Messina Servizi Mariagrazia Interdonato, ha evidenziato il ruolo che Messina oggi riveste. Abbiamo lavorato e lavoriamo ogni giorno come ha affermato il sindaco per crescere ogni giorno di più e fare meglio. L’esperienza di questi anni ci ha insegnato che alla base di tutto c’è senza dubbio la sinergia tra amministrazioni locali, enti gestori e consorzi. Una sinergia che ha consentito di trasformare Messina in un modello virtuoso, dimostrando che il cambiamento è possibile quando la gestione dei rifiuti diventa un progetto condiviso tra istituzioni, aziende e cittadini”.

Articoli correlati